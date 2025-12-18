2026跨年台中趴！蕭敬騰重返跨年、盧廣仲「大腸包小腸」獨鍾這味

台中市府宣布「全A咖」集結2026最強跨年晚會。（記者廖耀東攝）

〔記者黃旭磊、廖耀東／台中報導〕台中市跨年晚會將於12月31日晚上6點，在水湳中央公園登場，金曲歌王蕭敬騰睽違5年，返台跨年獨選台中壓軸，盧廣仲說要來逢甲夜市吃「大腸包小腸」，還要加蒜頭，台中市新聞局長欒治誼再宣布，動力火車、告五人集結16組藝人開唱，倒數還有180秒煙火秀，卡司絕對「含金量最高」。

台中市府今（18）日舉辦「2026臺中最強跨年夜」宣傳會，欒治誼、交通局長葉昭甫宣導交通規劃，欒局長強調，市長盧秀燕重磅推出「台中HI 8，全城開趴」，歡迎各地遊客來台中跨年，不只是跨年晚會，邀請市民家人到綠美圖、逢甲商圈夜市及水湳中央公園跨年現場，倒數迎接新年，還要在元旦假期住個一兩晚。

babyMINT為台中跨年宣傳表演勁歌熱舞。（記者黃旭磊攝）

本土偶像團babyMINT在IG創近億點擊率，與會表演勁歌熱舞，跨年晚會主持人阿Ken、尚樺宣布要突破去年49萬人次，卡司包括告五人、怕胖團、麋先生MIXER、TRASH等實力派樂團接力演出，打造「全A咖」跨年盛典。

葉昭甫表示，拜託跨年民眾「搭捷運、不開車、少騎車」前往會場，中捷於明年元旦凌晨2時才收班，遊客可搭到文華高中、文心櫻花站，再沿甘肅路專用道步行到水湳中央公園，另外，市府及松竹站都有接駁車，巴士坐滿就開車。

台中市交通局長葉昭甫呼籲「搭捷運、不開車、少騎車」前往跨年會場。（記者廖耀東攝）

葉昭甫強調，會場周遭有落焰及人行管制區，預期車輛會塞爆，汽機車遊客鍵入「台中跨年即時交通」，預掃即時交通QR code，查詢中央公園附近停車資訊。

