娛樂 最新消息

教育部和公視合製《台灣囡仔，讚！》 記錄澎湖望安國中學生保護海龜

〔記者林曉雲／台北報導〕在澎湖望安，海洋生態課不是背課本，而是實際踩在沙灘上。海洋是澎湖望安國中最酷的教室，學生們從海龜保育中心開始，學習照護傷病龜，並到網垵口沙灘上尋找海龜上岸足跡，也見證海龜上岸產卵感動過程。學生代表們今（18）日在教育部與公視合作校園紀實節目《台灣囡仔，讚！》第17季記者會中，分享他們保護海龜的努力，也呼籲大家一起減塑。

澎湖望安國中學生保護海龜，呼籲大家一起減塑。（記者林曉雲攝）澎湖望安國中學生保護海龜，呼籲大家一起減塑。（記者林曉雲攝）

《台灣囡仔，讚！》節目將於12 月21日起在公視與公視+平台播出，新一季持續以學生為主體，走訪全台16所中小學，呈現學校如何結合在地文化、社區議題與多元學習，展現台灣校園的多樣樣貌。

教育部國教署長彭富源表示，《台灣囡仔，讚！》節目是一種「實境教育」展現，以學生多元學習歷程為核心，大型都會學校或偏鄉小校都能透過校本課程發展，建立獨特的學習特色，學習不只是在課本裡，而是長在學生身上和同學之間，問題不是老師指定的題目，而是孩子們從生活出發，觀察、意識、主動提出解方、付諸行動，現在的教育是從孩子出發，去學、去做、去行動。

教育部和公視合製《台灣囡仔，讚！》節目。（記者林曉雲攝）教育部和公視合製《台灣囡仔，讚！》節目。（記者林曉雲攝）

公視則說明，這季節目由主持人潘君侖與林思宇輪流帶領觀眾走入校園，透過學生第一視角，介紹各校結合地方產業、自然環境與文化背景的學習成果，內容涵蓋文化保存、環境永續、公共安全、科技應用與社會行動等議題，呈現學生如何在真實情境中進行跨領域學習，培養合作、表達與行動能力。

點圖放大
點圖放大

