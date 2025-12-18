台灣粉絲要瘋了！ATEEZ VR演唱會台北、高雄連跑27天

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團ATEEZ再次走在時代最前端！ATEEZ首場VR演唱會《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》確定明年1月正式登台，從台北一路唱到高雄，讓ATINY（粉絲名）戴上VR裝置，就能「近到彷彿站在舞台正中央」。

《ATEEZ VR CONCERT：LIGHT THE WAY》海報。（威秀影城提供）

這場VR演唱會直接打破傳統框架，開場就像一部科幻電影，由ATEEZ 8位成員在隱密基地收到神祕訊息，為了尋找「失蹤的 ATINY」，踏上穿越烈焰廢墟、崩塌城市與黑暗之城的冒險旅程，還得躲避神秘勢力追捕。

從第一秒開始，觀眾會被拉進現實與幻想交錯的世界，真正體驗什麼叫「沉浸式追星」。《LIGHT THE WAY》動用 12K超高解析度實景拍攝，搭配AI影像處理與虛幻引擎特效，舞台不再只是舞台，而是整個世界觀。

《ATEEZ VR CONCERT：LIGHT THE WAY》特典活動。（威秀影城提供）

官方主視覺一公開，ATINY直接暴動；可見成員們站在紅色霓虹光影中，黑色系魅力全開，「LIGHT THE WAY」象徵在混沌世界指引方向的光，不少粉絲形容：「這根本不是看演唱會，是被ATEEZ包圍。」

《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》於2026年1月9日起，在台北京站威秀影城率先登場，連續17天放映，接著移師高雄大遠百威秀影城再跑10天，總共27天密集場次。

官方同步公布超吸引人的觀影特典，直接命中收藏魂：包括：

第一波觀影禮

1/9–1/16（台北）｜1/30–2/3（高雄）

照片卡1張（共16款，含8款極限量雷射版）

紀念票卡1張

第二波觀影禮

1/17–1/25（台北）｜2/4–2/8（高雄）

照片卡1張（共16款，含8款極限量雷射版）

照片卡夾1個

A3海報1張

會員搶先購票：12/18（四）11:00

正式上映：

台北京站威秀｜2026.01.09–01.25

高雄大遠百威秀｜2026.01.30–02.08

片長：約 65 分鐘（含 VR 教學，實際觀影約 45 分鐘）

票價：900元

