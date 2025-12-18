自由電子報
娛樂 日韓

台灣粉絲要瘋了！ATEEZ VR演唱會台北、高雄連跑27天

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團ATEEZ再次走在時代最前端！ATEEZ首場VR演唱會《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》確定明年1月正式登台，從台北一路唱到高雄，讓ATINY（粉絲名）戴上VR裝置，就能「近到彷彿站在舞台正中央」。

《ATEEZ VR CONCERT：LIGHT THE WAY》海報。（威秀影城提供）《ATEEZ VR CONCERT：LIGHT THE WAY》海報。（威秀影城提供）

這場VR演唱會直接打破傳統框架，開場就像一部科幻電影，由ATEEZ 8位成員在隱密基地收到神祕訊息，為了尋找「失蹤的 ATINY」，踏上穿越烈焰廢墟、崩塌城市與黑暗之城的冒險旅程，還得躲避神秘勢力追捕。

從第一秒開始，觀眾會被拉進現實與幻想交錯的世界，真正體驗什麼叫「沉浸式追星」。《LIGHT THE WAY》動用 12K超高解析度實景拍攝，搭配AI影像處理與虛幻引擎特效，舞台不再只是舞台，而是整個世界觀。

《ATEEZ VR CONCERT：LIGHT THE WAY》特典活動。（威秀影城提供）《ATEEZ VR CONCERT：LIGHT THE WAY》特典活動。（威秀影城提供）

官方主視覺一公開，ATINY直接暴動；可見成員們站在紅色霓虹光影中，黑色系魅力全開，「LIGHT THE WAY」象徵在混沌世界指引方向的光，不少粉絲形容：「這根本不是看演唱會，是被ATEEZ包圍。」

《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》於2026年1月9日起，在台北京站威秀影城率先登場，連續17天放映，接著移師高雄大遠百威秀影城再跑10天，總共27天密集場次。

官方同步公布超吸引人的觀影特典，直接命中收藏魂：包括：

第一波觀影禮

1/9–1/16（台北）｜1/30–2/3（高雄）

照片卡1張（共16款，含8款極限量雷射版）

紀念票卡1張

第二波觀影禮

1/17–1/25（台北）｜2/4–2/8（高雄）

照片卡1張（共16款，含8款極限量雷射版）

照片卡夾1個

A3海報1張

會員搶先購票：12/18（四）11:00

正式上映：

台北京站威秀｜2026.01.09–01.25

高雄大遠百威秀｜2026.01.30–02.08

片長：約 65 分鐘（含 VR 教學，實際觀影約 45 分鐘）

票價：900元

