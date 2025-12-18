《星廚之戰》煮到冒煙！白潤音雞蛋出包 施捷夫怒噴掀論戰

白潤音（右）、施捷夫地獄模式全播出。（翻攝自Netflix）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix《星廚之戰》最新上架第7集把搭檔默契直接煮到「冒煙」！白潤音和施捷夫這組一上場像開啟「地獄模式」，在分秒必爭的比賽節奏裡，白潤音一個雞蛋比例弄混，施捷夫當場情緒炸裂怒吼：「食譜就在桌上為什麼不看呢！」氣氛降到冰點。

更「抓馬」的是，這段衝突畫面播出後，網路吵成兩派，焦點不只在白潤音到底有沒有失誤，而是直接上升成一題「廚助出包」到底算誰的鍋？是廚助不夠扛，還是主廚不會帶？」

被念完後，白潤音沒有回嗆，也沒擺臉色，反而緩頰表示：「主廚有先說比賽中會比較急、講話會比較直接。」 不少觀眾就吃這套：「壓力鍋現場能hold住情緒的人，反而最圈粉。」

更戲劇性的是，後段上菜白潤音用流利日文介紹菜品，還被主持人驚呼「你還有什麼不會？」他才害羞補一句「因為我媽媽是日本人。」一秒把火藥味轉成綜藝感。

施捷夫上節目求好心切。（翻攝自Netflix）

不過有觀眾也提到，施捷夫在開賽前就曾提醒過自己「比賽中講話會很直接」，因此有人認為他不是故意針對，而是被時間追著跑、語氣直接到像在開噴。

