自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《星廚之戰》煮到冒煙！白潤音雞蛋出包 施捷夫怒噴掀論戰

白潤音（右）、施捷夫地獄模式全播出。（翻攝自Netflix）白潤音（右）、施捷夫地獄模式全播出。（翻攝自Netflix）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix《星廚之戰》最新上架第7集把搭檔默契直接煮到「冒煙」！白潤音和施捷夫這組一上場像開啟「地獄模式」，在分秒必爭的比賽節奏裡，白潤音一個雞蛋比例弄混，施捷夫當場情緒炸裂怒吼：「食譜就在桌上為什麼不看呢！」氣氛降到冰點。

更「抓馬」的是，這段衝突畫面播出後，網路吵成兩派，焦點不只在白潤音到底有沒有失誤，而是直接上升成一題「廚助出包」到底算誰的鍋？是廚助不夠扛，還是主廚不會帶？」

被念完後，白潤音沒有回嗆，也沒擺臉色，反而緩頰表示：「主廚有先說比賽中會比較急、講話會比較直接。」 不少觀眾就吃這套：「壓力鍋現場能hold住情緒的人，反而最圈粉。」

更戲劇性的是，後段上菜白潤音用流利日文介紹菜品，還被主持人驚呼「你還有什麼不會？」他才害羞補一句「因為我媽媽是日本人。」一秒把火藥味轉成綜藝感。

施捷夫上節目求好心切。（翻攝自Netflix）施捷夫上節目求好心切。（翻攝自Netflix）

不過有觀眾也提到，施捷夫在開賽前就曾提醒過自己「比賽中講話會很直接」，因此有人認為他不是故意針對，而是被時間追著跑、語氣直接到像在開噴。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中