娛樂 最新消息

米可白首鬆口「想再婚」 羞喊：孫綻愛我比較深

〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白昨晚出席民視八點檔《好運來》殺青宴，和孫綻交往快3年的她首度鬆口「有結婚的想法」，因她對感情事一直很保守，總以「工作為主」回應，這回罕見談到感情，曾和「尾牙大王」謝銘杰有一段5年婚姻的她坦言再度踏入婚姻會有點害怕，但被問到這段關係中誰愛意比較濃？米可白羞喊：「應該他（孫綻）吧！」看得出沉溺愛情海中。

《好運來》演員們昨晚出席殺青宴。（民視提供）《好運來》演員們昨晚出席殺青宴。（民視提供）

孫綻今年7月受訪時，提到已開始存結婚基金，盼望今年能將米可白娶回家，笑喊：「希望越快越好！」但今年只剩下10來天，米可白昨提到前陣子經紀人結婚，幸福模樣讓她相當嚮往，但結婚這回事仍需要深思熟慮再執行，並強調孫綻並未求婚，當然也還沒計劃登記結婚，「只是兩人相處上感覺很好，都有成家的打算」，且孫綻很想要小孩。

而明年農曆年，米可白照慣例當然會回鹿港老家幫爸媽賣餅，會不會到高雄孫綻家走春？她笑嘻嘻說：「我們家餅店生意很好，可能沒辦法，我爸會生氣。」還提到先前孫綻曾來鹿港一起幫忙賣餅，爸媽對他都頗為滿意。

米可白第一次鬆口承認想再婚。（民視提供）米可白第一次鬆口承認想再婚。（民視提供）

此外，製作人蕭大陸、侯怡君和翁家明等人也現身殺青宴，侯怡君一改戲中「阿嬤」形象，以亮麗盛裝現身，笑稱殺青後第一件事是「回家除草」，打理新蓋好的民宿果園，她還在殺青宴上與蕭大陸喝交杯酒慶祝，頗為浪漫。

而翁家明在劇中身為大魔王，最近一週的戲都賣力喊到聲嘶力竭，受訪時聲音相當沙啞，但他掏出其他人送的喉糖和自己打的1500cc綠拿鐵，生活頗爲養生，他樂呵呵分享綠拿鐵成分是甘藍、薑黃、胡椒和堅果、洋蔥、香蕉，「小凡和小孩都不願意喝，嫌看起來噁心，我就自己打來喝，喝了1年身體循環變好！」

賴芊合（左）和翁家明有很多對手戲。（民視提供）賴芊合（左）和翁家明有很多對手戲。（民視提供）

這回也是他難得演出壞人，他感嘆過往演好人很好賺，「以前在辦公室談戀愛、擺pose就好，不像 壞人被追殺，打人、殺人都在戶外。」苦嘆血汗錢難賺，好在觀眾都是從小看他演戲，頂多覺得他在《好運來》的大魔王形象和同期播出的《天知道》的玄天上帝以及他1999年的經典劇《台灣廖添丁》形象大不相同。

此外，拍戲一年多，劇組感情看似深厚，現場卻爆出逗趣的「內鬨」。「勇兔」林筳諭笑稱：「戲散人就散！」傅子純更接話：「感情好都是演出來的啦！」讓現場笑翻。而本劇的「苦主」藍葦華更與米可白當場互嗆，米可白回憶吻戲是「閉眼感受」，藍葦華卻秒回嘴：「哪有人吻戲拍完，隔天害我長皰疹！」展現出私下極好的交情。

點圖放大body

