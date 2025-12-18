涼糕哥「被爆欠錢」 反擊戳破收入神話

〔娛樂頻道／綜合報導〕「涼糕哥」游勝綸因陽光外型、賣涼糕爆紅，近來風波一波接一波。繼遭週刊爆料積欠律師費與車禍賠償金後，他稍早也忍不住在臉書發文正面回擊，語氣激動、連發多問，瞬間再度點燃網路戰火。

涼糕哥捲入欠款爭議，稍早在臉書回應。（翻攝自臉書，合成圖）

涼糕哥表示：「如果我沒賺到四十萬，有沒有人能補給我？」、「市場說我一個月賺五百萬，沒有的話誰要補？」短短幾句話，直接對準外界最愛討論的「涼糕哥收入神話」。

據先前週刊報導，涼糕哥不僅被指積欠律師費長達多年，還捲入車禍後續賠償爭議，引發外界質疑其財務狀況是否與「直播裡的高收入形象」有所落差。

爆料曝光後，網路風向瞬間分裂，有人質疑他「人設翻車」，也有人替他抱不平，認為攤販收入本就被過度神話。

面對排山倒海的討論，涼糕哥選擇正面迎戰，在臉書發文連續拋出靈魂質問：「如果我沒賺到四十萬，有沒有人能補給我？」、「市場一直傳我一個禮拜、一個月可以賺五百萬，沒有的話，誰要補給我嗎？」

他也強調，外界流傳的天價收入從來不是自己說的，更直言直播讓他「很慶幸」，因為至少能留下紀錄、證明自己一年多來的真實狀態。

除了錢的問題，涼糕哥也把砲口轉向「攤販證照」爭議，語氣略顯無奈又帶反諷：「擺攤要什麼照？如果需要我去考？去申請？」、「你們有擺攤的家人朋友嗎？他們都有什麼照？」這段話又引發新一輪討論。

