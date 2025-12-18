媽媽看完集體崩潰 《都是她的錯》被封「2025最戳心神劇」

〔記者鍾志均／綜合報導〕2025年末爆紅影集《都是她的錯》（All Her Fault）上線首3週就累積4600萬小時觀看，最近在「媽媽群組」掀起熱議，不少媽媽看完留下8字心得：「太真實，真實到想哭。」直接被封為「今年最戳心的媽媽神劇」。

《都是她的錯》乍看是一部「綁架懸疑劇」，但真正讓觀眾崩潰的不是劇情反轉，而是育兒現實；國外媒體有媽媽分享：「我週二開始看，週五凌晨兩點看完，中間完全沒辦法停。」因該劇拍的不是極端狀況，而是每天都在發生的媽媽人生。

達珂塔芬妮（左）、莎拉史努克在《都是她的錯》飾演為孩子心急的母親。（翻攝自Peacock IG）

該影集改編自暢銷心理驚悚小說，點出一個媽媽們再熟悉不過的名詞：「預設照顧者（Default Parent）」指的是：「沒人講的時候，育兒就是你；沒人提醒的時候，責任就在你身上。」

劇中由達珂塔芬妮、莎拉史努克飾演的兩位媽媽角色，一邊撐起家庭，一邊逼近情緒臨界點，那種「快撐不下去，但還是得撐」的狀態，讓不少媽媽看了心有戚戚焉。

影集主創Megan Gallagher（本身也是雙胞胎媽媽）一句話直接戳破現實：「在每一段婚姻裡，預設照顧者都是媽媽。」她更直言，自己認識的35至50歲女性，幾乎都曾在「孩子送進校門後、趕上班前的停車場」崩潰大哭過。

《都是她的錯》海報。（翻攝自Peacock IG）

更狠的是，《都是她的錯》不只拍「辛苦媽媽」，而是拍出殘酷的真相——就算你有錢、有資源，內疚還是會跟著你；劇中角色是富裕家庭，請得起保母、住豪宅，但那種「沒陪在孩子身邊」的自責，依然揮之不去。

此外，劇中丈夫角色也掀起大量討論，既不是偷吃、不是家暴，卻是那種每天都讓人過得不太快樂，卻覺得「沒什麼問題」的老公。

製作人一句話神總結：「能接受你每天過得有點痛苦的伴侶，不一定比外遇好到哪去。」吸引不少網友看完怒吼：「這不是戲，這是我的婚姻紀錄片。」《都是她的錯》在HBO Max上架。

