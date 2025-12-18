自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

媽媽看完集體崩潰 《都是她的錯》被封「2025最戳心神劇」

〔記者鍾志均／綜合報導〕2025年末爆紅影集《都是她的錯》（All Her Fault）上線首3週就累積4600萬小時觀看，最近在「媽媽群組」掀起熱議，不少媽媽看完留下8字心得：「太真實，真實到想哭。」直接被封為「今年最戳心的媽媽神劇」。

《都是她的錯》乍看是一部「綁架懸疑劇」，但真正讓觀眾崩潰的不是劇情反轉，而是育兒現實；國外媒體有媽媽分享：「我週二開始看，週五凌晨兩點看完，中間完全沒辦法停。」因該劇拍的不是極端狀況，而是每天都在發生的媽媽人生。

達珂塔芬妮（左）、莎拉史努克在《都是她的錯》飾演為孩子心急的母親。（翻攝自Peacock IG）達珂塔芬妮（左）、莎拉史努克在《都是她的錯》飾演為孩子心急的母親。（翻攝自Peacock IG）

該影集改編自暢銷心理驚悚小說，點出一個媽媽們再熟悉不過的名詞：「預設照顧者（Default Parent）」指的是：「沒人講的時候，育兒就是你；沒人提醒的時候，責任就在你身上。」

劇中由達珂塔芬妮、莎拉史努克飾演的兩位媽媽角色，一邊撐起家庭，一邊逼近情緒臨界點，那種「快撐不下去，但還是得撐」的狀態，讓不少媽媽看了心有戚戚焉。

影集主創Megan Gallagher（本身也是雙胞胎媽媽）一句話直接戳破現實：「在每一段婚姻裡，預設照顧者都是媽媽。」她更直言，自己認識的35至50歲女性，幾乎都曾在「孩子送進校門後、趕上班前的停車場」崩潰大哭過。

《都是她的錯》海報。（翻攝自Peacock IG）《都是她的錯》海報。（翻攝自Peacock IG）

更狠的是，《都是她的錯》不只拍「辛苦媽媽」，而是拍出殘酷的真相——就算你有錢、有資源，內疚還是會跟著你；劇中角色是富裕家庭，請得起保母、住豪宅，但那種「沒陪在孩子身邊」的自責，依然揮之不去。

此外，劇中丈夫角色也掀起大量討論，既不是偷吃、不是家暴，卻是那種每天都讓人過得不太快樂，卻覺得「沒什麼問題」的老公。

製作人一句話神總結：「能接受你每天過得有點痛苦的伴侶，不一定比外遇好到哪去。」吸引不少網友看完怒吼：「這不是戲，這是我的婚姻紀錄片。」《都是她的錯》在HBO Max上架。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中