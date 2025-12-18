不靠AI照樣爆紅！法國超市耶誕廣告「不被愛的狼」一週狂吸10億點閱

法國超市Intermarché推出的耶誕短片《Le mal aimé》爆紅。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在生成式AI席捲影音產業的時代，一支「完全不靠AI」的耶誕廣告，卻意外成為全球話題。法國連鎖超市Intermarché今年推出的耶誕短片《Le mal aimé》（暫譯：不被愛的狼），以溫柔敘事與手工動畫風格打動人心，上線短短一週，全球累積觀看次數便突破10億次，掀起社群平台熱烈討論。

這支長達2分半的廣告，以一隻在森林中備受排擠的狼為主角。牠因為掠食者的身分，總是被其他動物畏懼、拒於門外，為了融入群體，狼選擇改變自己，不僅開始吃素，還學習料理、採集蘑菇與莓果，親手準備一桌耶誕大餐，邀請所有森林夥伴共享，最終成功打破偏見，獲得友誼與接納。

影片溫暖的故事線在全球引發高度共鳴，從歐洲、美國到亞洲，各大社群平台紛紛出現翻譯字幕版、觀眾反應影片，甚至有網友敲碗希望能拍成長篇動畫。不少人也留言表示，狼的處境讓他們「看見了自己」，情感投射成為影片爆紅的關鍵。

值得一提的是，這支廣告在製作上刻意不使用任何生成式AI，而是由真人創作團隊與動畫師耗時數月完成。從角色表情、肢體動作到場景細節，全由人工一格一格打磨，展現出濃厚的手作溫度，與當前充斥市場、畫面華麗卻常被批評「沒有靈魂」的AI廣告形成強烈對比。

