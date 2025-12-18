自由電子報
娛樂 最新消息

Apink尹普美真的要嫁了 「親筆信」宣布明年5月變人妻

Apink成員尹普美明年5月嫁製作人Rado。（翻攝自News1）Apink成員尹普美明年5月嫁製作人Rado。（翻攝自News1）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女團Apink成員尹普美傳喜訊！今（18）她的公司向韓媒《News1》表示，普美將和大9歲的黑眼必勝成員Rado宋周英步入婚姻，消息吸引粉絲送上恭喜。

尹普美方面稍早表示：「尹普美將與長時間陪伴在身邊的Rado於明年5月結為夫妻。」並補充道：「請大家為即將展開人生新篇章的兩人送上溫暖的祝福。」

接著表示：「尹普美在婚後也將持續以Apink成員、演員與綜藝人的身分，穩定進行各項活動。」並說：「為了回報一直給予支持的粉絲們，今後將以更加成熟且具責任感的面貌與大家見面。」

尹普美在官方社群寫下親筆信宣布結婚。（翻攝自X）尹普美在官方社群寫下親筆信宣布結婚。（翻攝自X）

同日，尹普美也在社群公開親筆信，親自宣布婚訊。她寫道：「我決定與那位長時間在身旁，彼此分享日常、無論開心或動搖的時刻都一起走過的人，共度未來的人生。」

尹普美與Rado於2016年合作Apink主打歌《讓我心動》時變得親近，於2017年4月開始交往。之後自2024年4月起轉為公開戀情，兩人歷經約9年的交往修成正果。

另一方面，尹普美目前仍以Apink成員身分活躍演藝圈，並準備於明年1月回歸；Rado則是女團STAYC所屬公司的知名音樂製作人，代表作包括TWICE的《TT》、《FANCY》，請夏的《已經12點》等。

