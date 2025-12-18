自由電子報
娛樂 電影

《阿凡達：火與燼》韓國上映首日就封王！口碑全面爆表

〔記者鍾志均／綜合報導〕名導詹姆斯柯麥隆科幻史詩新作《阿凡達：火與燼》在韓國發威！上映首日即拿下整體票房排行榜第1名。

多家韓國媒體評價《阿凡達：火與燼》，「不只是名不虛傳，而是超越名不虛傳」，上映第一天便以壓倒性成績登上整體票房冠軍，宣告本週將迎來一波強勁的票房熱潮。

據電影票統合電算網統計，《阿凡達：火與燼》於上映首日17日動員26萬5039名觀眾，登上全體票房榜首。這樣的成績延續上映前即持續高漲的關注熱度，特別是上映後，預售票數仍突破60萬張，穩居冠軍寶座。

《阿凡達：火與燼》在韓國上映首日拿下整體票房排行榜第1名。（翻攝自Naver）《阿凡達：火與燼》在韓國上映首日拿下整體票房排行榜第1名。（翻攝自Naver）

另一方面，最早進戲院觀賞《阿凡達：火與燼》的首波觀眾，也上網接連送上壓倒性好評，引發高度關注。

觀眾紛紛表示：「《阿凡達：火與燼》不是今年最佳，而是電影史上最佳」、「人生所有感官被喚醒的瞬間」、「根本沒有吃爆米花的空檔，一秒都捨不得移開視線」、「彷彿重現第一集當年的震撼衝擊」。

不只如此，驚人視覺效果到滿滿的動作場面，令觀眾直呼：「這真是21世紀的鉅作，能在電影院享受阿凡達的時代感到無比感謝」、「自《復仇者聯盟：終局之戰》後，第一次覺得3小時這麼短」。

點圖放大
點圖放大

