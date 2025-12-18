自由電子報
娛樂 電影

奧斯卡正式告別電視！2029年起全面改在YouTube直播

〔記者鍾志均／綜合報導〕影壇年度盛事「奧斯卡」即將迎來史詩級變革！美國電影藝術與科學學院正式宣布，奧斯卡金像獎，準備跟傳統電視說再見。

從2029年起，奧斯卡將全面轉戰YouTube直播，不只頒獎典禮本身，連紅毯、提名公布、州長獎等所有官方內容，都會在YouTube 上「一次看好看滿」，而且是全球免費。

這也意味著，奧斯卡成為四大國際獎項（奧斯卡、金球、艾美、東尼）中，第一個徹底放棄無線電視的平台。

「奧斯卡」將和傳統電視說再見，2029年後將轉向YouTube直播。（達志影像）「奧斯卡」將和傳統電視說再見，2029年後將轉向YouTube直播。（達志影像）

其實這場轉移並非一刀切。迪士尼旗下的ABC仍會繼續轉播奧斯卡直到2028年第100屆頒獎典禮，替這段長達半世紀以上的合作畫下句點。

回顧歷史，奧斯卡幾乎就是「ABC的招牌節目」，自1961年起長年由ABC播出，僅在1971～1975年短暫回到NBC，之後再也沒離開過。ABC也發聲表示，能陪伴奧斯卡走到百年里程碑，深感榮幸。

至於為什麼選YouTube？外媒分析，答案很現實，「人最多，而且最年輕」；YouTube每月活躍用戶高達20億人，根據尼爾森數據，YouTube已占全球電視與串流內容觀看量的12.9%，狠甩Netflix的8.3%。

學院執行長Bill Kramer與主席Lynette Howell Taylor也直言，奧斯卡是一個國際品牌，與YouTube的合作，能讓電影文化「被更多人看到、討論、分享」。

