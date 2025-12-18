自由電子報
娛樂 最新消息

和朴寶劍合作後改變人生？《魷魚遊戲》男星為他下定決心戒菸

朴寶劍堪稱零負評男神，不僅圈粉無數，劇組人員也認證是暖男。（Netflix提供）朴寶劍堪稱零負評男神，不僅圈粉無數，劇組人員也認證是暖男。（Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在夯劇《魷魚遊戲》中留下深刻印象的韓國演員許城泰，近來因新劇《健將聯盟》與「國民男神」朴寶劍合作，再度成為話題人物。沒想到，這次合作不只擦出戲劇火花，還意外改變了他的生活習慣。

許城泰日前登上綜藝節目《黃金漁場 Radio Star》，罕見談起與朴寶劍的私下互動。他坦言，起初對朴寶劍的好名聲其實抱持保留態度，沒想到相處久了，反而被對方的真誠打動。

許城泰透露，朴寶劍私下不僅貼心送他保養品，還多次關心他的健康狀況，特別是勸他戒菸，「他是真的為別人著想，不是說說而已。」這樣的關懷讓許城泰開始反思自己的生活方式，甚至在今年年初下定決心戒菸。

雖然這次戒菸只維持了約5個月，因電影宣傳期壓力過大而一度破功，但許城泰並未因此氣餒。他表示，等到電影《情報員》在12月3日上映後，計畫正式報名政府設立的戒菸營，希望能藉由專業協助，徹底告別菸癮。

一段原本半信半疑的合作關係，最後卻成了彼此影響人生的契機，也讓外界再次見證朴寶劍私下「好人品」並非浪得虛名。

