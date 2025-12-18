直播賣到月收40萬！「涼糕哥」再爆食安、發票雙爭議

〔娛樂頻道／綜合報導〕被封為「東湖涼糕哥」的游勝綸當年因陽光外型一夕爆紅，近年靠著抖音直播重返市場人生，邊賣涼糕邊與粉絲互動，人氣依舊不減。然而，人紅是非多，傳出食安與營業合法性爭議，再度成為話題焦點。

涼糕哥最近捲入食安疑慮。（翻攝自臉書）

據《鏡週刊》報導，有民眾爆料，指出11月底在新北市蘆洲購買涼糕時，目擊涼糕哥未配戴口罩、邊說話邊切涼糕，口水四濺，甚至在「收完錢後未清潔雙手就繼續處理食品」，直呼畫面「很恐怖」，對食品衛生相當憂心。

涼糕哥過去在直播中親口透露，自己一天擺攤可進帳3至5萬元，一週營業三天，單月營業額至少40萬起跳。直播畫面中，除了俐落切糕、偶爾清唱，更少不了排到轉彎的長龍。

有人因排太久臭臉，有人熱到差點昏倒，市場裡的酸甜苦辣全被鏡頭記錄下來。對粉絲合照要求，他幾乎來者不拒，也曾笑說：「希望大家在直播裡看到的，是快樂的我。」

投訴民眾指出，11月29日晚間花了近千元購買涼糕，當場要求開立發票，卻被回覆「沒有開發票」。回家後進一步查詢，發現游勝綸疑似未具備相關食品證照、未投保食品責任險，也沒流動攤販執照，質疑成立公司卻未依法開發票，恐涉及逃漏稅問題，已向新北市政府陳情，目前尚待相關單位回應。

事實上，游勝綸日前才被爆出積欠律師費一萬多元多年，當時他曾在臉書無奈發文感嘆，如今又捲入民眾投訴，網路上也出現兩派聲音，有人替他抱不平，認為小攤販被放大檢視；也有人直言：「人氣再高，基本的食安跟合法性不能省。」

