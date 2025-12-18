自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

直播賣到月收40萬！「涼糕哥」再爆食安、發票雙爭議

〔娛樂頻道／綜合報導〕被封為「東湖涼糕哥」的游勝綸當年因陽光外型一夕爆紅，近年靠著抖音直播重返市場人生，邊賣涼糕邊與粉絲互動，人氣依舊不減。然而，人紅是非多，傳出食安與營業合法性爭議，再度成為話題焦點。

涼糕哥最近捲入食安疑慮。（翻攝自臉書）涼糕哥最近捲入食安疑慮。（翻攝自臉書）

據《鏡週刊》報導，有民眾爆料，指出11月底在新北市蘆洲購買涼糕時，目擊涼糕哥未配戴口罩、邊說話邊切涼糕，口水四濺，甚至在「收完錢後未清潔雙手就繼續處理食品」，直呼畫面「很恐怖」，對食品衛生相當憂心。

涼糕哥過去在直播中親口透露，自己一天擺攤可進帳3至5萬元，一週營業三天，單月營業額至少40萬起跳。直播畫面中，除了俐落切糕、偶爾清唱，更少不了排到轉彎的長龍。

有人因排太久臭臉，有人熱到差點昏倒，市場裡的酸甜苦辣全被鏡頭記錄下來。對粉絲合照要求，他幾乎來者不拒，也曾笑說：「希望大家在直播裡看到的，是快樂的我。」

投訴民眾指出，11月29日晚間花了近千元購買涼糕，當場要求開立發票，卻被回覆「沒有開發票」。回家後進一步查詢，發現游勝綸疑似未具備相關食品證照、未投保食品責任險，也沒流動攤販執照，質疑成立公司卻未依法開發票，恐涉及逃漏稅問題，已向新北市政府陳情，目前尚待相關單位回應。

事實上，游勝綸日前才被爆出積欠律師費一萬多元多年，當時他曾在臉書無奈發文感嘆，如今又捲入民眾投訴，網路上也出現兩派聲音，有人替他抱不平，認為小攤販被放大檢視；也有人直言：「人氣再高，基本的食安跟合法性不能省。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中