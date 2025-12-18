自由電子報
娛樂 最新消息

「前最美檢察官」遭影射幣想案幕後操盤！陳漢章3點聲明反擊說重話

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾被譽為「最美檢察官」、「樂檢」的陳漢章，近日因幣想洗錢23億元案辯護團隊名單遭外界連結揣測，甚至被指為幕後操盤者，引發關注。對此，陳漢章昨（17日）晚親自發出3點聲明嚴正澄清，強調自己從未承接、亦未涉入該案，相關指控完全失實，直言已造成不當聯想與實質傷害。

「前最美檢察官」陳漢章於8月揮別12年司法生涯。（組合照，翻攝自IG）「前最美檢察官」陳漢章於8月揮別12年司法生涯。（組合照，翻攝自IG）

陳漢章今年8月卸下新北地檢署檢察官職務，結束12年公職生涯，10月轉任律師並與多名司法官夥伴成立法律事務所。如今遭外界連結揣測，陳漢章強調自己並未承辦幣想洗錢案，他指出部分媒體使用其照片與文字敘述，卻未經查證即將其指涉為「幕後操控者」，讓外界產生錯誤聯想，他不僅為此深感遺憾，更直言新聞報導不應以臆測取代查證。

針對事務所運作方式，陳漢章進一步說明，其所屬為「合署制」法律事務所，各合署律師在案件承接與財務上皆為完全獨立，彼此之間無隸屬、無指揮、也無影響關係，僅是共用辦公空間資源，「就像合租辦公室一樣」，他本人無法也不可能左右其他合署律師是否承接特定案件，同時強調相關錯誤指涉已嚴重偏離事實，盼外界回歸事實本身。

【陳漢章聲明全文】

有關媒體指涉我有參與幣想案訴訟公開澄清說明如下：

1. 本人並沒有承接幣想洗錢案，與該案並無關係，該新聞使用我的照片及文字敘述，讓人不當聯想我是幕後操控者一事，我深感遺憾，記者應負有一定的查證義務，不是只用腦補做新聞，有失職業道德。

2. 本事務所為「合署」性質之事務所，講明白點，就是各個合署律師的案件承接、財務都是獨立自主，與其他合署律師無關，合署律師只是共用辦公室資源，就是合租辦公室的概念，每個合署律師都是他們自己的主持律師，我無法影響疑其他合署律師承接或不承接特定案件。而本篇報導卻指涉我是幕後首腦，根本就是搞不清楚狀況只為博取眼球的行為。

3. 請大家不要再引用這篇牛頭不對馬嘴的新聞內容，記者的不專業請各位不要全盤接收，他們不實報導頂多摸摸鼻子，但被傷害的人要承受多大的損失根本就是他們所想不到的。

點圖放大body

