合作超過25年的原班配音陣容！海綿寶寶、派大星完美夥伴缺一不可

海綿寶寶（右）和派大星在《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》展開一場笑鬧又熱血的深海冒險。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕深受全球觀眾喜愛的海綿寶寶再度回歸大銀幕，推出全新動畫電影《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》即將在耶誕節登場，原班人馬攜手展開一場笑鬧又熱血的深海冒險。

本片由德瑞克德萊蒙執導，集結合作超過25年的原班配音陣容，包括湯姆肯尼（海綿寶寶）、比爾法格巴克（派大星）、克蘭西布朗（蟹老闆）、羅傑邦帕斯（章魚哥）、卡洛琳勞倫斯（珊迪）與勞倫斯先生（皮老闆），長年培養的默契，不僅讓角色更加鮮活，也讓整個比奇堡世界顯得格外真實。

製片亞倫德姆表示，熟悉的聲音是《海綿寶寶》最重要的靈魂，「這些配音演員早已和角色劃上等號，觀眾一聽就能立刻進入那個世界。」湯姆肯尼也坦言，替永遠樂觀的海綿寶寶配音從不感到厭倦，「我最喜歡的是，在極度危險的情境中，卻總能冒出最愚蠢、最荒謬的笑點，和好朋友一起把恐懼變成歡笑。」

電影《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》海綿寶寶（右）和派大星再度由湯姆肯尼與比爾法格巴克配音。（UIP提供）

這次湯姆肯尼也與導演德瑞克德萊蒙一同參與配音錄製的創作過程，他形容德萊蒙兼具喜劇直覺與敘事能力，是非常難得的創作者。「整個《海綿寶寶》的核心精神，從一開始就和他密不可分。」

戲裡戲外都感情深厚的湯姆肯尼與比爾法格巴克，也讓海綿寶寶與派大星的友情更加動人。肯尼直言：「少了派大星，這個系列根本無法成立。」法格巴克則笑說，每次進錄音室仍然會被派大星逗到不行，「這次電影再次讓他們踏上史詩級冒險，我感到非常興奮。」

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》以「想長大」為核心主題，海綿寶寶一心渴望成為大人，證明自己可以做到所有大人才能完成的事。蟹老闆灌輸他「成為傳奇冒險家才算長大」的觀念，讓他誤入飛行荷蘭人精心設下的試煉。這名幽靈其實已經花了五百年，尋找一顆純真無邪的心，試圖解除自身詛咒。

當海綿寶寶被帶往危險重重的冥界，蟹老闆才驚覺自己難辭其咎，急忙前往挑戰海灣展開救援。面對一連串極限考驗，海綿寶寶必須證明勇氣、毅力與內心真正的力量。

海綿寶寶在電影《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》一心渴望成為大人。（UIP提供）

導演德瑞克德萊蒙表示，想長大是每個孩子都能理解的渴望，但海綿寶寶最迷人的地方，正是他始終保有孩子般的純真。「他用正能量面對世界，往往在無意之間獲得成功，這就是這個角色永恆的核心。」

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》將於12月25日耶誕節檔期上映。為歡慶電影登場，官方同步推出海綿寶寶主題LINE動態貼圖限時免費下載，讓比奇堡的歡樂陪你傳遍每一則訊息。

