性愛、血腥、亂倫全來了 日本新浪潮15部禁片一次解封

〔記者鍾志均／綜合報導〕「國家影視聽中心」明年度最受影迷關注的首檔主題節目正式揭曉：「愛Ｘ死Ｘ反叛者：日本新浪潮群像！」中心精選15部日本新浪潮經典，把鏡頭對準禁忌題材「性愛、血腥、亂倫、同志、權力、死亡」，一次全攤開。

國家影視聽中心明年度第一檔主題節目「愛Ｘ死Ｘ反叛者：日本新浪潮群像」。（ 國家影視聽中心提供）

時間回到1950至60年代，日本經濟快速復甦，政府高喊「已非戰後」，但年輕世代卻陷入迷惘與憤怒，美日安保條約引爆大規模抗爭，社會表面光鮮、底層卻躁動不安。

請繼續往下閱讀...

在該背景下，一群年輕導演不再拍「溫良恭儉讓」的電影，而是選擇用影像宣洩不滿、挑戰體制，誕生後來被稱為「日本電影新浪潮」的狂飆年代。

《瘋狂的果實》（1956）刻劃日本反叛青年文化「太陽族」的形象。（©1956 NIKKATSU Corporation提供）

影展將以石原慎太郎小說改編的《瘋狂的果實》（1956）揭開序幕，片中年輕男女開快艇、縱慾逐浪，塑造出轟動一時的「太陽族」叛逆形象，接著是大島渚的《青春殘酷物語》（1960），直接撕破社會和平假象，描寫校園性侵與詐財，當年上映引發巨大爭議，也讓大島渚成為最具代表性的反叛導演之一。

以關注「社會底層與人性慾望」聞名的今村昌平，在《諸神的慾望》（1968）中，將原始島民的亂倫情慾，與現代文明的侵入正面衝撞；勅使河原宏的《砂丘之女》（1964）更成功入圍奧斯卡，用荒漠寓言書寫人被體制吞噬的窒息感。

松本俊夫大膽描繪1960年代東京地下同志圈的《薔薇的葬禮》（1969）。（Arbelos Films提供）

此外還包括增村保造以女性慾望直擊生死的《赤色天使》、松本俊夫描繪東京地下同志文化的《薔薇的葬禮》、吉田喜重回顧禁忌多角戀的《情慾＋虐殺》等。

日本電影史學者四方田犬彥指出，日本新浪潮導演們「看破戰後社會的虛妄，用嘲諷與激烈影像重新發明電影語言」。本次影展集結4K數位修復與膠卷放映版本，將於2026年1、2月在新莊國家影視聽中心大銀幕登場。

