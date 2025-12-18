姜泰伍裸戲全靠硬撐！親揭《月亮在江邊流淌》真實代價

〔記者鍾志均／綜合報導〕浪漫奇幻古裝韓劇《月亮在江邊流淌》本週迎來大結局，男女主角姜泰伍、金世正跨海向台灣觀眾問候，大方分享拍攝幕後的「血汗真相」，從揹貨揹到受傷、裸戲練到來不及，還互相爆料彼此的拍戲小祕密，笑點滿滿。

姜泰伍（左）、金世正在《月亮在江邊流淌》有親密戲。（翻攝自friDay影音）

金世正在劇中飾演四處奔波的包袱商，戲裡常常揹著貨物行走。她透露那套道具「大概有8公斤」，雖然酒甕都改用保麗龍製作，但重量還是不容小覷。她更自爆曾在海邊一場戲中拖著姜泰伍走，沒注意到自己體力不足，下意識用腰出力，結果不小心傷到腰。

她苦笑表示，這件事直接促使她報名重訓課程，現在認真鍛鍊核心肌群，「意外成了我開始運動的契機」，敬業態度讓粉絲大讚。

姜泰伍在劇中多次展現好身材。（friDay影音提供）

《月亮在江邊流淌》最大看點之一是男女主角「靈魂交換」，兩人不只要演自己，還得演出「被對方附身」的狀態。金世正笑說在扮男裝時，還是會不自覺拎起長袍，像穿裙子一樣。

沒想到這個小動作，全被姜泰伍看在眼裡，還默默放進表演中。他更爆料：「她在思考的時候會轉動眼球」，當場示範給金世正看，逗得她直接大笑，兩人互動自然又可愛。

姜泰伍（左）、金世正訪談照。（friDay影音提供）

劇中多場裸上身戲碼讓姜泰伍成為粉絲眼中的「福利擔當」，但本人卻有點委屈。他坦言自己在開拍前一、兩個月確實努力重訓，但正式拍攝後作息大亂，「飲食、睡眠都不固定，肌肉其實有掉」，偏偏裸戲就是在那時拍的，讓他直呼可惜。

一旁的金世正立刻補刀又補血：「但泰伍哥每次都準備得很完美！」甚至爆料他常說「我隨時準備上陣」，嚇得姜泰伍急忙澄清：「那只是臨時抱佛腳！短時間高強度訓練而已！」現場笑成一片。

《月亮在江邊流淌》於friDay影音獨家播出，本週六、日更新完結篇。

