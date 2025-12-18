自由電子報
娛樂 日韓

曾煮野草果腹！《不良一族》北鼻真實人生曝光「比劇情還狠」

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix戀愛實境節目《不良一族尋愛記》中，一出場就以強烈視覺感掀起熱議的「北鼻」（ユリア）不只感情線吸睛，她的真實人生背景更讓觀眾震撼不已。

隨著節目播出，北鼻過去被一一挖出，像是貧困童年、育幼院成長、格鬥訓練、工地現場一路打拚等，與她在鏡頭前展現的率性魅力形成巨大反差，讓她成為目前最具討論度的女成員之一。

北鼻在《不良一族尋愛記》是人氣成員之一。（翻攝自IG）北鼻在《不良一族尋愛記》是人氣成員之一。（翻攝自IG）

北鼻本名叫「村田優吏愛」，1999年出生，來自神奈川縣橫須賀市，她曾在節目與訪談中坦言，因為出身經濟極度困難的單親家庭，童年與青春期曾在兒童養護機構生活。

她不避諱提到，過去真的曾遇過「食物不足」的狀況，甚至為了果腹煮過野草吃；這段經歷讓她在節目中「外表強悍、內心渴望被愛」的形象顯得格外真實，引發觀眾強烈共鳴。

有日媒起底北鼻為撐過艱難的成長環境，從5歲起投入極真空手，一路練到16歲，她不只參加過關東地區賽事，還曾奪下神奈川縣大賽冠軍。而空手道不只是體能訓練，更成為她的精神支柱。

北鼻真性情圈粉。（翻攝自IG）北鼻真性情圈粉。（翻攝自IG）

和多數同齡人不同，北鼻18歲沒選擇升學，而是直接進入建築塗裝現場工作。她從基層做起，在高強度勞力與壓力環境中累積經驗，最後一路升到塗裝公司的高階管理職，負責現場與業務層面。

在建築業打拚的同時，北鼻也加入日本大型經紀公司Platinum Production（白金製作），展開藝人與模特兒活動，並陸續出演多檔戀愛實境節目。

