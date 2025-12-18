台八男星「老婆離家出走」 遭鄰居目睹「當街熱吻」真相曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕盧彥澤在台視八點檔《寶島西米樂 守護》中，因太太離家出走，一人扛起照顧岳母與顧店重擔，洪淇見狀主動幫忙，兩人距離因而逐漸拉近。兩人劇中上演「吹眼睫毛」橋段，更被鄰居誤會成當街親吻，瞬間成為街坊熱議的八卦。

兩人劇中互動雖然曖昧，外型上還有「最萌身高差」，但盧彥澤透露實際上完全不是如此：他笑說：「我跟洪淇身高差太大，我還要彎腰去吹。老實說，看起來比較像爸爸在照顧女兒，一點都不浪漫。」

洪淇（右）在《寶島西米樂 守護》中製造很多機會和盧彥澤相處。（台視提供）

盧彥澤也認為角色背負了很多責任，只因為不想傷害任何人，但這樣的想法其實很自以為是，反而成為傷害別人最多的原因。他也坦言角色在這段關係中最糾結的地方，就是從來沒有替自己想過。

而洪淇飾演的翠玉，因不斷製造和男生相處的機會，而被部分觀眾貼上「心機女」標籤，對此她坦然面對。洪淇認為在那個傳統年代，只要與有家室的男人有所接觸，就容易被放大檢視：「這樣看來，翠玉確實是沒有邊界感。」

洪淇（左）在《寶島西米樂 守護》和盧彥澤互動曖昧。（台視提供）

她認為角色並非心機，而是太過執著、太想把握機會。談到現實生活中的「無邊界感」經驗，洪淇也分享曾讓她印象深刻的一段往事。她透露曾與前任男友及一群朋友出遊，其中一名女性朋友，藉著微醺頻頻貼近前男友，不僅勾肩搭背、動手動腳，平時還常查看她的限時動態後，再傳訊息詢問前男友行蹤。

更讓她傻眼的是，前男友總是第一時間回訊息，而當她提出疑問時，反而被認為是自己想太多。也因為這段親身經歷，洪淇更能理解「界線模糊」所帶來的不安與壓力。

