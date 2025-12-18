自由電子報
娛樂 電視

劇荒嗎？60位專家投票「2025十大追劇榜」結果出爐 《苦盡柑來》拿下第一名

〔記者蕭方綺／台北報導〕LINE TODAY年度企劃公布「2025十大追劇榜」票選結果。冠軍由IU和朴寶劍聯手主演的韓劇《苦盡柑來遇見你》拿下，十大作品中韓劇依然是收視王道共4部入榜，英劇《混沌少年時》憑藉16歲少年一鏡到底的驚人演技，衝上亞軍；台劇《星空下的黑潮島嶼》拿下第六。另一項「年度戲劇發光者」票選活動，中國小生劉宇寧獲得第一，IU第二、金鐘戲后鍾欣凌則是第三名。

2025十大追劇榜。（LINE TODAY提供）2025十大追劇榜。（LINE TODAY提供）

LINE TODAY聚光賞「2025十大追劇榜」由60位專業「追劇打光團」成員投票，包括：膝關節、白色豆腐蛋糕、雪奈日劇部屋、熱血史丹利大叔應援團、楊達敬等。十大追劇榜依序為韓劇《苦盡柑來遇見你》、英劇《混沌少年時》、韓劇《未知的首爾》、韓劇《妳和其餘的一切》、日劇《小鎮星熱點》、台劇《星空下的黑潮島嶼》、韓劇《外傷重症中心》、美劇《片廠風雲》、日劇《宛如阿修羅》、日本動畫《膽大黨第2季》。

韓劇《苦盡柑來遇見你》IU（左）、朴寶劍是觀眾心目中的神仙CP。（Netflix提供）韓劇《苦盡柑來遇見你》IU（左）、朴寶劍是觀眾心目中的神仙CP。（Netflix提供）

《苦盡柑來遇見你》一劇的催淚感動度在台、韓皆博得超高聲量，不僅女主角IU接連摘下青龍獎及首爾電視節的演技大獎，她和朴寶劍在本月初於高雄舉辦的AAA再度共同獲得「最佳情侶獎」，聲勢可說是旺了一整年。

綜觀十大追劇榜，韓劇拿下4個席次，日本作品則有3部；英、美劇則各有一部入榜，分別為《混沌少年時》、《片廠風雲》，雙雙登上剛揭曉的金球獎電視類入圍名單上，前者提名最佳迷你影集，16歲的歐文庫柏（Owen Cooper）一鏡到底的出色演技，繼9月奪下艾美獎男配角獎後，再次問鼎金球獎。後者提名了最佳音樂及喜劇類最佳影集。

2025台劇年度榜。（LINE TODAY提供）2025台劇年度榜。（LINE TODAY提供）

唯一上榜的台劇《星空下的黑潮島嶼》由王識賢、黃河、吳念軒、曹佑寧等人主演，因其時代考究與製作質感，10月金鐘獎時一舉摘下攝影及歌曲等6獎項。

《星空下的黑潮島嶼》描述白色恐怖時期的綠島故事。（客家電視台提供）《星空下的黑潮島嶼》描述白色恐怖時期的綠島故事。（客家電視台提供）

另外，備受注目的「十大台劇榜」，結果由《星空下的黑潮島嶼》奪冠，亞軍為舒淇、李心潔聯手的《回魂計》，其餘依序為《我們與惡的距離 II》、《忘了我記得》、《化外之醫》、《童話故事下集》、《零日攻擊》、《拜六禮拜》、《如果我不曾見過太陽：一部曲》、《我們六個》。

