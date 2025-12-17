自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

過世13年…「迪斯可女王」唐娜桑瑪 多首金曲入列名人堂

美國已逝歌手唐娜桑瑪（Donna Summer）入列詞曲作家名人堂。（達志影像） 美國已逝歌手唐娜桑瑪（Donna Summer）入列詞曲作家名人堂。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國已逝歌手唐娜桑瑪（Donna Summer），唱紅多首燴炙人口的歌曲，曾五度獲得葛萊美獎的Donna，被譽為八○年代「迪斯可女王」，昨（16日，當地時間）被追授入列詞曲作家名人堂（Songwriters Hall of Fame；SHOF），以表彰她對眾多經典歌曲創作的貢獻。 

唐娜桑瑪是八○年代的迪斯可金曲女王。 （美聯社）唐娜桑瑪是八○年代的迪斯可金曲女王。 （美聯社）

唐娜·薩默被譽為史上最偉大的歌手和表演者之一，此次入選名人堂，是她自2012年因肺癌去世（享年63歲）以來，首次以詞曲作家身分拿下成就獎。她曾於2013年入選搖滾名人堂，此次被選入詞曲作家名人堂的作品包含《I Feel Love》、《Bad Girls》、《She Works Hard for the Money》和《Dim All the Lights》等曲目。 

唐娜桑瑪曾五度獲得葛萊美獎。（美聯社）唐娜桑瑪曾五度獲得葛萊美獎。（美聯社）

她的丈夫布魯斯蘇達諾和2個女兒都出度了這個授獎儀式，老公在發表感言時表示，「我知道這對唐娜意義非凡，所以這對我也是意義重大。她一生獲得了無數讚譽，但在某種程度上，她對於自己作為一名詞曲作者的才華未得到充分認可，總是感到小小失落。如今她入選詞曲作者名人堂，我知道……在某個地方，她一定非常高興。」

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中