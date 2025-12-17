過世13年…「迪斯可女王」唐娜桑瑪 多首金曲入列名人堂

美國已逝歌手唐娜桑瑪（Donna Summer）入列詞曲作家名人堂。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國已逝歌手唐娜桑瑪（Donna Summer），唱紅多首燴炙人口的歌曲，曾五度獲得葛萊美獎的Donna，被譽為八○年代「迪斯可女王」，昨（16日，當地時間）被追授入列詞曲作家名人堂（Songwriters Hall of Fame；SHOF），以表彰她對眾多經典歌曲創作的貢獻。

唐娜桑瑪是八○年代的迪斯可金曲女王。 （美聯社）

唐娜·薩默被譽為史上最偉大的歌手和表演者之一，此次入選名人堂，是她自2012年因肺癌去世（享年63歲）以來，首次以詞曲作家身分拿下成就獎。她曾於2013年入選搖滾名人堂，此次被選入詞曲作家名人堂的作品包含《I Feel Love》、《Bad Girls》、《She Works Hard for the Money》和《Dim All the Lights》等曲目。

唐娜桑瑪曾五度獲得葛萊美獎。（美聯社）

她的丈夫布魯斯蘇達諾和2個女兒都出度了這個授獎儀式，老公在發表感言時表示，「我知道這對唐娜意義非凡，所以這對我也是意義重大。她一生獲得了無數讚譽，但在某種程度上，她對於自己作為一名詞曲作者的才華未得到充分認可，總是感到小小失落。如今她入選詞曲作者名人堂，我知道……在某個地方，她一定非常高興。」

