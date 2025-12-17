台灣動作片升級！《即刻刺殺》開鏡放話：打好打滿不留情

網銀國際影視聯手紅杉娛樂強勢打造全新華語動作電影《即刻刺殺》。（網銀國際影視提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣動作電影終於不再「點到為止」！全新華語動作片《即刻刺殺》昨（16）開鏡，金馬動作指導洪昰顥首度升格執導，與導演許介亭共同操刀，誓言要讓觀眾一次看到「打好打滿、拳拳到肉」的極限爽感。

開鏡現場包括港星朱栢康、傅孟柏、李李仁、林思宇、裴子齊、蕭子墨等演員全數到齊，為這部年度動作鉅作揭開序幕。

請繼續往下閱讀...

《即刻刺殺》聚焦一名因罪惡感退隱多年的殺手，為拯救身患重病的女兒，被迫重出江湖，找回早已決裂的前搭檔，接下暗殺政客獨子的高風險任務，卻一步步捲入權力與暴力交織的清算漩渦，電影融合暴力美學與台灣宗教信仰元素，企圖打造前所未見的本土動作風格。

李李仁（左起）、朱栢康、傅孟柏主演《即刻刺殺》昨開鏡。（網銀國際影視提供）

飾演沉默殺手「江松」的朱栢康，為愛女不惜重返血腥世界。他透露接到劇本時其實有過猶豫，「第一個想到的是體能撐不撐得住，訓練時間夠不夠」，但最終仍決定接下挑戰，把動作片的狠勁帶來台灣。

傅孟柏則飾演玩世不恭、嗜賭成性的殺手「韓焱」，他笑說拍過不少有動作元素的作品，但《即刻刺殺》是「從頭到尾都靠動作說故事」，創作過程反而變得格外刺激、有趣。

最大反派由李李仁飾演，角色設定一公開就引發討論，他扮演一名表面親民、私下殘暴的市長「高禮」，直言讀本時就告訴自己：「這是一部爽片，不要綁手綁腳，自己演得過癮，觀眾才會看得過癮！」

在一片陽剛爆棚的卡司中，林思宇成為最大亮點。她為戲剪掉留了7年的長髮，飾演性感又致命的女殺手「娜塔亞」，霸氣表示：「希望帶給觀眾一個又酷又帥，但依然很性感的角色。」《即刻刺殺》預計2026年在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法