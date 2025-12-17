2026你的「財運破口」在哪？測「最愛咖啡店色系」抓漏不NG！

距離2026年不到半個月，提前為「財運破口」做好防漏大計很重要！（艾菲爾提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕明明平常沒花什麼錢，但就是存不到幾個錢？或是自覺財運不佳，但東求西求好像也沒什麼增長？關鍵在於你的「財運破口」沒做好補漏措施！

針對2026年想要「補財庫」的人來說，塔羅牌老師艾菲爾提醒，守住財富個然重要，但避免不必要的「破財」更是當務之急！

以下這個「咖啡店色系」心理測驗方可以得知自己的「漏財工弱點」在哪？當你走入咖啡店時，直覺選擇讓你最舒服的 「安心色」，正是你潛意識中最柔軟、最容易被擊破的守財弱點。這個測驗將精准地從你最喜歡的顏色中，看出你最容易因為什麼原因而破財，究竟是衝動購物、情緒花費、還是為了維持表像而多花錢？

接下來，艾菲爾老師也將針對2026年星象及你的漏財性格，提供守財建議，讓你能夠提前堵住漏洞，在新的一年裡穩穩積累財富！

Q：你現在走入一間裝潢簡約的咖啡店，你覺得「哪一個顏色」的裝飾最能讓你感到安心放鬆？

A、沉穩的墨綠色

B、溫暖的橘黃色

C、神秘的深藍色

D、純淨的純白色

A、沉穩的墨綠色➤破財弱點【忽略長期固定支出】

如果你選擇了沉穩的墨綠色，墨綠色象徵著內斂與長期穩定。你的破財弱點是「忽略長期固定支出」。你不是衝動型消費者，你最大的問題是對那些「看不見」的、長期且固定的支出麻木不仁。例如，你可能同時訂閱了太多串流服務、健身房會籍、或自動續訂的APP。你認為這些都是小錢，但累積起來卻是驚人的破口。你潛意識中認為「長期穩定的東西就不需要擔心」，導致你缺乏對金錢流向的精細化管理。

．破財弱點：對訂閱制服務、保險、或銀行手續費等長期、規律的支出缺乏警覺心。

．建議守財方式：進行一次徹底的「帳單排毒」。將你所有訂閱服務列成清單，刪除一年內使用少於五次的所有專案。在新的一年開始前，建立一個「自動記帳」系統，讓你的錢有跡可循。

B、溫暖的橘黃色➤破財弱點【情緒一來，就用花錢取暖】

如果你選擇了溫暖的橘黃色，橘黃色象徵著熱情、快樂與情感的滿足。你的破財弱點是「情緒一來，就用花錢取暖」。你的消費往往不是基於需求，而是基於「感受」。當你感到疲憊、孤單、或壓力大時，你會習慣性地透過美食、療愈小物、或衝動的旅行來迅速填補內心的空虛。你用金錢來購買短暫的快樂，但這種快樂卻讓你的財庫不斷縮水。你的錢就是你「情感帳單」的犧牲品。

．破財弱點：衝動購物，且金額會隨心情的波動而變大。尤其容易為「體驗」和「享受」買單。

．建議守財方式：建立「情緒緩衝期」。當你產生強烈購物欲時，強迫自己等待24小時。同時，找到「零成本的情緒出口」，如運動、冥想或與信任的人交談，將花錢的習慣替換為更有益的釋放方式。

C、神秘的深藍色➤破財弱點【為了掌控感，默默多花錢】

如果你選擇了神秘的深藍色，深藍色象徵著智慧、掌控與不公開的欲望。你的破財弱點是「為了掌控感，默默多花錢」。你喜歡「未雨綢繆」，為了確保事情在你的控制範圍內，你可能會購買過多的備用品、支付更高的「安心費」（例如昂貴的備用計畫、高級的保險），或是在別人不知道的情況下進行高風險的投資。你習慣將自己的財務狀況保密，使得破財的行為難以被旁人察覺。

．破財弱點：為了消除不確定性而過度消費，或在不公開的領域（如投資）中過於自信。

．建議守財方式：設定一個「安全備品上限」。在做任何非日常的開銷前，找一位你信任的、且理性冷靜的夥伴諮詢，打破你習慣性獨自決策的模式。將你的一部分資金委託給低風險的、透明的理財工具，訓練你對「不掌控」的接受度。

D、純淨的純白色➤破財弱點【追求簡單，反而為「完美感」買單】

如果你選擇了純淨的純白色，純白色象徵著極簡、品質與完美主義。你的破財弱點是「追求簡單，反而為『完美感』買單」。你不是花錢如流水的人，但你對物品的「質感」和「設計」有著極高的要求，你認為「少即是多，但必須是最好的」。因此，你經常為了追求簡約、高品質、或「品牌故事」而支付溢價。你討厭雜亂，所以願意花大錢來維持家居環境的「純淨」與「完美」。

．破財弱點：重視品質勝過實用性，容易在設計師品牌、高質感家居、或極簡主義產品上超支。

．建議守財方式：實行「二手高質挑戰」，將你的高品質需求轉向二手市場或性價比高的商品，以更低的價格獲得高品質的物品。購物前問自己：「這個東西的『功能』與『價格』是否成比例？」而非只關注其「美感」與「設計」。

先了解自己性格，再搭配星象運勢雙軌並施，對「補運、強運」助益頗大。（艾菲爾提供）

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

