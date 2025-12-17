自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

F4合體少了朱孝天 柴智屏見「維基百科」2字痛批：不尊重

柴智屏受訪時被問到F4合體，卻少了朱孝天一事。（記者潘少棠攝）柴智屏受訪時被問到F4合體，卻少了朱孝天一事。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕製作人柴智屏今在圓山飯店參與TAFAD GALA纖光盛宴，作為偶像劇教母，從《流星花園》挖掘F4的推手，她今受訪時被問到F4合體，卻少了朱孝天一事，她先是解釋F4是當年戲劇中的角色，後來走出戲劇，進而產出的團體，並為朱孝天護航，指出「退團」2字的指控是荒謬，「他曾經是成員之一不會改變。」並稱自己沒打算促成他們合體，因為F4缺的從來不是錢，而是共同的目標。

柴智屏受訪時被問到F4合體，卻少了朱孝天一事。（記者潘少棠攝）柴智屏受訪時被問到F4合體，卻少了朱孝天一事。（記者潘少棠攝）

然而事後朱孝天直播大炮發言，是否太衝動？她不諱言說自己從2001年認識的朱孝天，「性格到現在沒有太大改變，就是一個滿不太世故的大男孩。」認為對方若答應邀約，卻直播講行程，對其他人確實不尊重。

她也提到F4從2001年至今，從來就不是個團體，是日本漫畫改編的戲劇爆紅而延伸出的團體，她說自己在維基百科上看到一個「很荒謬的說法」，裡面提到「朱孝天2025年退團」，她皺眉表示：「他們曾經是F4是無庸置疑的，說朱孝天退團，是對原著作者的不尊重。」

柴智屏坦言這幾年也很多人問她，願不願意當促成F4合體的推手，她搖頭說從沒這個打算，因為以前帶他們演出，都是因為《流星花園》拓展的活動，「我對他們的了解，他們缺的從來不是錢，是沒有共同的目標和想法，讓他們4個往前走。」確實這番話和周渝民之前受訪所說的一樣，當時他稱「有好玩的事才要合體」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中