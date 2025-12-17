F4合體少了朱孝天 柴智屏見「維基百科」2字痛批：不尊重

柴智屏受訪時被問到F4合體，卻少了朱孝天一事。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕製作人柴智屏今在圓山飯店參與TAFAD GALA纖光盛宴，作為偶像劇教母，從《流星花園》挖掘F4的推手，她今受訪時被問到F4合體，卻少了朱孝天一事，她先是解釋F4是當年戲劇中的角色，後來走出戲劇，進而產出的團體，並為朱孝天護航，指出「退團」2字的指控是荒謬，「他曾經是成員之一不會改變。」並稱自己沒打算促成他們合體，因為F4缺的從來不是錢，而是共同的目標。

然而事後朱孝天直播大炮發言，是否太衝動？她不諱言說自己從2001年認識的朱孝天，「性格到現在沒有太大改變，就是一個滿不太世故的大男孩。」認為對方若答應邀約，卻直播講行程，對其他人確實不尊重。

她也提到F4從2001年至今，從來就不是個團體，是日本漫畫改編的戲劇爆紅而延伸出的團體，她說自己在維基百科上看到一個「很荒謬的說法」，裡面提到「朱孝天2025年退團」，她皺眉表示：「他們曾經是F4是無庸置疑的，說朱孝天退團，是對原著作者的不尊重。」

柴智屏坦言這幾年也很多人問她，願不願意當促成F4合體的推手，她搖頭說從沒這個打算，因為以前帶他們演出，都是因為《流星花園》拓展的活動，「我對他們的了解，他們缺的從來不是錢，是沒有共同的目標和想法，讓他們4個往前走。」確實這番話和周渝民之前受訪所說的一樣，當時他稱「有好玩的事才要合體」。

