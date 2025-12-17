劉亞仁吸毒風波後復出 傳合作《破墓》名導拍吸血鬼片

因吸毒案緩刑2年的劉亞仁，極力尋求復出。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國知名男星劉亞仁，曾拿下青龍、百想和亞洲電影3座影帝殊榮，因2022年因涉入吸毒案，已多年未拍戲。今（17日）傳出，他有望接演《破墓》名導張載玄最新作品《吸血鬼》，劉亞仁所屬經紀公司UAA向韓媒表示：「劉亞仁是否出演尚未決定。」張宰賢今受訪時也僅低調回應：「只是確認過劉亞仁的行程而已。」

如果劉亞仁確定出演，這將是他時隔3年之久重返演藝圈。他在今年7月終審時被判處1年有期徒刑，緩刑2年，罰款200萬韓元（約4萬2千5百元台幣）。

劉亞仁涉嫌於2020年至2022年，在首爾多家醫院以美容手術麻醉為由，先後注射異丙酚、咪達唑侖、氯胺酮及瑞馬唑侖等藥物，多達181次。此外，劉亞仁也被指控2021年至2023年期間，冒名非法購買約1100片安眠藥，共44次，更涉嫌於去年1月在美國吸食大麻，並教唆他人吸毒。

形象崩壞的劉亞仁，坐擁多項黑歷史，對道德標準一向嚴苛的韓國來說，能否成功復出，尚有待觀察。更何況《吸血鬼》連劇本都還沒完成，據導演透露至少約需2年的時間，由此推估，從開拍到正式上映，可能需要4年的時間，這段期間變數難測，只能各自先祝福導演和劉亞仁了。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

