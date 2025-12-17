《上山吧！台灣隊》八弟回敬原民歌 吉力馬札羅山谷飄出台灣聲

《上山吧！台灣隊》正式踏上非洲最高峰吉力馬札羅山。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台實境節目《上山吧！台灣隊》硬仗才剛開始，第三集正式開爬非洲最高峰吉力馬札羅山，又怕又美的極限挑戰全面展開，還沒適應高海拔，先被「大螞蟻突襲」嚇出一身冷汗。令人動容的是，非洲嚮導在山林間高歌鼓舞士氣，八弟即興回敬台灣原住民歌曲，吉力馬札羅山谷裡，響起屬於台灣的聲音。

《上山吧！台灣隊》由三立電視攜手台灣大哥大推出，耗時180天、橫跨歐亞非三大洲，挑戰吉力馬札羅山、馬特洪峰，最終回到台灣完成聖稜線壯舉。節目前兩集播出後口碑爆棚，網友大讚規模「國際級」，金鐘主持人吳鳳也感動推薦：「從沒看過這麼多台灣人一起出國登聖山，畫面還拍得這麼漂亮。」金鐘評審巫秀陽更盛讚團隊「把世界的美好帶回台灣，也把台灣的熱情帶向世界」。

攀升至高處後視野大開，吉力馬札羅山壯闊景色映入眼簾。（三立提供）

第三集起，隊伍正式踏上海拔5,895公尺的吉力馬札羅山。首日從1,800公尺雨林地形出發，濕滑泥地考驗不斷，「山林作家」雪羊突遭大螞蟻爬滿全身，文姿云也被螞蟻沿腿猛竄，才驚覺誤踩螞蟻窩，讓出發第一天就充滿驚險。面對未知，蕭俊文有感而發：「不是等準備好了才出發，而是先踏出一步，路才會出現。」

突如其來的「螞蟻突襲」讓首日行程多了幾分驚險。（三立提供）

《上山吧！台灣隊》與非洲嚮導互動熱絡，音樂與笑聲在山谷間迴盪。（三立提供）

第一天就必須完成11公里陡升行程，體力逼近極限時，非洲嚮導突然放聲高歌，八弟也即興唱起原民歌回應，他笑說：「我們唱他們的歌，他們唱我們的歌，這就是最好的交流。」夜幕低垂後抵達3,000公尺馬查梅營地，沒想到迎接眾人的竟是熱水洗臉、牛排與義大利麵的「豪華登山待遇」，Max驚艷直呼：「真的好吃！」

能在海拔3,000公尺的帳篷內吃到熱食，讓眾人又驚又喜。（三立提供）

第二天行程更硬派，從3,000公尺直上3,800公尺，濕滑陡坡讓文姿云直接「用爬的」前進，兩個半小時才推進不到一公里。撐過痛苦後，雲海與壯闊山景瞬間療癒全隊，八弟直呼「美哭了」，蕭俊文也慶幸「還好有來！」。文姿云則帶著使命登山，希望告訴大家退役運動員的人生仍有無限可能。

抵達第二營地時，夕陽染紅整座吉力馬札羅，艾美卻因高山反應頭痛加劇。夜晚，Max拿出從台灣帶來的番茄鯖魚罐頭煮成「颱風麵」，連非洲大廚都一吃驚艷，笑說要把這道料理傳下去。在寒冷高山中，熟悉的台灣味成了最溫暖的連結。

《上山吧！台灣隊》每週四晚間10點於三立都會台首播，晚間11點同步上架 MyVideo 與 HamiVideo，隔日於華視、週日於《上山下海過一夜》YouTube頻道播出，後續也將在馬來西亞、新加坡等地登場，讓世界看見台灣的勇氣與風景。

