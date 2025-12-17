自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《上山吧！台灣隊》八弟回敬原民歌 吉力馬札羅山谷飄出台灣聲

《上山吧！台灣隊》正式踏上非洲最高峰吉力馬札羅山。（三立提供）《上山吧！台灣隊》正式踏上非洲最高峰吉力馬札羅山。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台實境節目《上山吧！台灣隊》硬仗才剛開始，第三集正式開爬非洲最高峰吉力馬札羅山，又怕又美的極限挑戰全面展開，還沒適應高海拔，先被「大螞蟻突襲」嚇出一身冷汗。令人動容的是，非洲嚮導在山林間高歌鼓舞士氣，八弟即興回敬台灣原住民歌曲，吉力馬札羅山谷裡，響起屬於台灣的聲音。

《上山吧！台灣隊》由三立電視攜手台灣大哥大推出，耗時180天、橫跨歐亞非三大洲，挑戰吉力馬札羅山、馬特洪峰，最終回到台灣完成聖稜線壯舉。節目前兩集播出後口碑爆棚，網友大讚規模「國際級」，金鐘主持人吳鳳也感動推薦：「從沒看過這麼多台灣人一起出國登聖山，畫面還拍得這麼漂亮。」金鐘評審巫秀陽更盛讚團隊「把世界的美好帶回台灣，也把台灣的熱情帶向世界」。

攀升至高處後視野大開，吉力馬札羅山壯闊景色映入眼簾。（三立提供）攀升至高處後視野大開，吉力馬札羅山壯闊景色映入眼簾。（三立提供）

第三集起，隊伍正式踏上海拔5,895公尺的吉力馬札羅山。首日從1,800公尺雨林地形出發，濕滑泥地考驗不斷，「山林作家」雪羊突遭大螞蟻爬滿全身，文姿云也被螞蟻沿腿猛竄，才驚覺誤踩螞蟻窩，讓出發第一天就充滿驚險。面對未知，蕭俊文有感而發：「不是等準備好了才出發，而是先踏出一步，路才會出現。」

突如其來的「螞蟻突襲」讓首日行程多了幾分驚險。（三立提供）突如其來的「螞蟻突襲」讓首日行程多了幾分驚險。（三立提供）

《上山吧！台灣隊》與非洲嚮導互動熱絡，音樂與笑聲在山谷間迴盪。（三立提供）《上山吧！台灣隊》與非洲嚮導互動熱絡，音樂與笑聲在山谷間迴盪。（三立提供）

第一天就必須完成11公里陡升行程，體力逼近極限時，非洲嚮導突然放聲高歌，八弟也即興唱起原民歌回應，他笑說：「我們唱他們的歌，他們唱我們的歌，這就是最好的交流。」夜幕低垂後抵達3,000公尺馬查梅營地，沒想到迎接眾人的竟是熱水洗臉、牛排與義大利麵的「豪華登山待遇」，Max驚艷直呼：「真的好吃！」

能在海拔3,000公尺的帳篷內吃到熱食，讓眾人又驚又喜。（三立提供）能在海拔3,000公尺的帳篷內吃到熱食，讓眾人又驚又喜。（三立提供）

第二天行程更硬派，從3,000公尺直上3,800公尺，濕滑陡坡讓文姿云直接「用爬的」前進，兩個半小時才推進不到一公里。撐過痛苦後，雲海與壯闊山景瞬間療癒全隊，八弟直呼「美哭了」，蕭俊文也慶幸「還好有來！」。文姿云則帶著使命登山，希望告訴大家退役運動員的人生仍有無限可能。

抵達第二營地時，夕陽染紅整座吉力馬札羅，艾美卻因高山反應頭痛加劇。夜晚，Max拿出從台灣帶來的番茄鯖魚罐頭煮成「颱風麵」，連非洲大廚都一吃驚艷，笑說要把這道料理傳下去。在寒冷高山中，熟悉的台灣味成了最溫暖的連結。

《上山吧！台灣隊》每週四晚間10點於三立都會台首播，晚間11點同步上架 MyVideo 與 HamiVideo，隔日於華視、週日於《上山下海過一夜》YouTube頻道播出，後續也將在馬來西亞、新加坡等地登場，讓世界看見台灣的勇氣與風景。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中