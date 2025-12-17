ARMY氣炸！英國新男團才剛成軍 竟開酸BTS蠢、爛

英國最新男孩團體「December 10」失言批評BTS，被ARMY炎上。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾一手打造「壹世代（One Direction）」英國男子天團的西蒙高維爾（Simon Cowell），近日在Netflix推出一支紀錄片，揭露自己正著手打造另一個男孩天團「December 10」的過程，該團共延攬7名成員，這些年輕歌手能否證明他依然寶刀未老，還沒得到證實，但男孩們的失言風波，卻已先得罪了BTS的粉絲！

西蒙高維爾（中）是英美兩地選秀節目和達人秀的著名評審，曾一手打造「壹世代」英國男子天團。（達志影像）

紀錄片最後一集，這支團取名為December 10的一位成員Cruz，竟毫不避諱的公開批評全球現象級K-POP團體 BTS，他嘲諷BTS說道：「如果BTS能在該死的五分鐘內把溫布利球場（Wembley Stadium）賣光，那我們也能在5分鐘內把冥王星賣光。另一個星球。不是，我是認真的。他們很爛。」

西蒙高維爾選拔最新男團「December 10」的過程，已在Netflix上架。（達志影像）

這7名年齡在16至19歲之間的成員，目前已和環球音樂簽約，但尚末發片，他們最新的音樂影片是翻唱「超級男孩」的《Bye Bye Bye》 。成員包括 Cruz（19）、Danny（16）、Hendrick（19）、John（17）、Josh（17）、Nicolas（16）以及 Sean（19），成員狂妄發言不僅惹怒BTS粉絲ARMY，也讓不少本來對他們即將出道抱持期待的觀眾感到不解，反彈聲浪灌爆社群平台，「他們還沒出道就已經完蛋了」、「他們根本沒資格提BTS」、「他們的音樂事業還沒開始就已經崩盤了」、「他們為什麼要招惹的BTS？這簡直是在自毀前程」。

英國最新男孩團體「December 10」翻唱前輩「超級男孩」的《Bye Bye Bye》。（翻攝自網路）

