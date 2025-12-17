自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

范曉萱相隔16年回來了 同框張惠妹愛徒變這樣

范曉萱重返歌壇，將與持修在台東參加跨年。（臺東縣政府提供）范曉萱重返歌壇，將與持修在台東參加跨年。（臺東縣政府提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「妹神」張惠妹坐鎮台東跨年夜開唱，她的愛徒持修將與范曉萱共演夢幻同框，昨天搶先合體練團，一位是華語樂壇始終走在邊緣與核心之間的指標人物，另一位是新世代怪物級創作歌手，世代交會的聲音頻率提前對上。

阿妹登高一呼，A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等歌手，跨年夜將齊聚台東，帶領民眾迎接2026年第一道曙光。

范曉萱與持修的驚喜合作，對兩人來說都是全新體驗。持修透露這是第一次與范曉萱合作，「對，第一次。之前沒見過。知道要合作的時候去查了是誰才發現，她好酷！好有趣的一個人。」談到最喜歡的作品，他毫不掩飾心中的崇拜，「《絕世名伶》超酷！《你》、《縫人》、《如果我先死了怎麼辦》、《汪汪汪》，反正那張專輯都好喜歡！」更誇讚歌曲的旋律歌詞跟前輩的聲音超搭，「很溫柔又透露著瘋狂，完全是我夢想愛情的樣子。」

昨天練團時，兩人選定《氧氣》作為合作曲目，范曉萱親自彈琴，並在演唱上保留大量空間，讓持修能即興發揮，或合唱、或吟唱，不同世代對《氧氣》作的詮釋，讓這首經典作品展現出全新的層次。

持修也分享排練當下的真實感受，「一到那邊她就跟我聊天，平常這樣對超級I人的我會感到很惶恐，但那天彷彿姐有一種魔力，讓我完全不害怕，就覺得很自在。」又讚范曉萱：「好奇怪喔，我覺得她是很真誠而且溫柔、同時又很有趣的人。」

范曉萱相隔多年終於發片，率領100%樂團推出全新搖滾專輯《過客》，這是她時隔16年推出的全新作品，共收錄8首新作。專輯回到獨立音樂人的初心，致敬璀璨的90年代，並透過音樂向樂迷傳遞「每個人都是獨一無二的靈魂」，在音樂中彼此碰撞，成為生命中或長或短的過客，也為這次東跨的跨世代合作，增添更深層的時代意義。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中