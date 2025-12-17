范曉萱相隔16年回來了 同框張惠妹愛徒變這樣

范曉萱重返歌壇，將與持修在台東參加跨年。（臺東縣政府提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「妹神」張惠妹坐鎮台東跨年夜開唱，她的愛徒持修將與范曉萱共演夢幻同框，昨天搶先合體練團，一位是華語樂壇始終走在邊緣與核心之間的指標人物，另一位是新世代怪物級創作歌手，世代交會的聲音頻率提前對上。

阿妹登高一呼，A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等歌手，跨年夜將齊聚台東，帶領民眾迎接2026年第一道曙光。

請繼續往下閱讀...

范曉萱與持修的驚喜合作，對兩人來說都是全新體驗。持修透露這是第一次與范曉萱合作，「對，第一次。之前沒見過。知道要合作的時候去查了是誰才發現，她好酷！好有趣的一個人。」談到最喜歡的作品，他毫不掩飾心中的崇拜，「《絕世名伶》超酷！《你》、《縫人》、《如果我先死了怎麼辦》、《汪汪汪》，反正那張專輯都好喜歡！」更誇讚歌曲的旋律歌詞跟前輩的聲音超搭，「很溫柔又透露著瘋狂，完全是我夢想愛情的樣子。」

昨天練團時，兩人選定《氧氣》作為合作曲目，范曉萱親自彈琴，並在演唱上保留大量空間，讓持修能即興發揮，或合唱、或吟唱，不同世代對《氧氣》作的詮釋，讓這首經典作品展現出全新的層次。

持修也分享排練當下的真實感受，「一到那邊她就跟我聊天，平常這樣對超級I人的我會感到很惶恐，但那天彷彿姐有一種魔力，讓我完全不害怕，就覺得很自在。」又讚范曉萱：「好奇怪喔，我覺得她是很真誠而且溫柔、同時又很有趣的人。」

范曉萱相隔多年終於發片，率領100%樂團推出全新搖滾專輯《過客》，這是她時隔16年推出的全新作品，共收錄8首新作。專輯回到獨立音樂人的初心，致敬璀璨的90年代，並透過音樂向樂迷傳遞「每個人都是獨一無二的靈魂」，在音樂中彼此碰撞，成為生命中或長或短的過客，也為這次東跨的跨世代合作，增添更深層的時代意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法