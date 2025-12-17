自由電子報
娛樂 最新消息

振永第一次給台灣 挑戰中客韓3語演唱「最怕兩個字」

郭子乾兒子郭德君（右）在《那張照片裡的我們》和振永有不少動作對手戲。（瀚草文創GrX STUDIO提供）郭子乾兒子郭德君（右）在《那張照片裡的我們》和振永有不少動作對手戲。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕年底最有話題的台韓愛情電影來了！《那張照片裡的我們》不只找來韓國人氣男星振永首度擔綱台灣電影男主角，更集結李沐、宋柏緯共組跨國青春三角戀，故事背景拉回1977年的桃園中壢，融合愛情、友情與時代動盪元素。

電影最大特色之一是滿滿「音樂靈魂」，故事設定在校園民歌興起的年代，宋柏緯飾演的熱血大學生「弘國」被設定為音樂創作者，他也真的參與插曲《瞬間的遠方》創作，和湯昇榮、侯志堅一起完成歌曲。

宋柏緯用歌聲帶領觀眾回到動盪卻勇敢的年代。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯用歌聲帶領觀眾回到動盪卻勇敢的年代。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯笑說，創作當天在高樓落地窗前看著車水馬龍，一邊彈吉他一邊寫歌，「氣氛浪漫到不行」；振永更首次為主演電影獻唱，搭檔9m88合唱插曲《此刻永遠 Timeless》，同時挑戰中文、客語、韓文三語演唱，被問到最難的歌詞？他秒答：「『蒼穹』真的太難唸了！」誠實反應笑翻現場。

此外，演員陣容同樣暗藏彩蛋！郭子乾的兒子郭德君首度挑戰大銀幕，飾演黑衣人「阿標」，與振永有激烈對手戲，拍到一度體力透支差點昏倒，敬業程度讓劇組全場緊張。

至於老爸郭子乾本人雖然沒有和兒子同場對戲，卻以「照片形式」友情客串片中候選人角色，觀眾屆時得睜大眼睛找彩蛋，成為影迷熱議焦點之一。《那張照片裡的我們》於12月24日全台上映。

