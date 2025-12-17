自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李多慧首鬆口續約動向！霸氣喊：10年、20年都在台灣

李多慧主持台南耶誕演唱會，賣關子曝開場很厲害。（記者潘少棠攝）李多慧主持台南耶誕演唱會，賣關子曝開場很厲害。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧今（17）日現身外送平台代言活動，換上應景耶誕造型甜美亮相，一登場立刻成為全場「嬌」點。隨著她效力味全龍「小龍女」的合約即將到期，外界高度關注續約動向，她今終於鬆口，透露心中早已有答案，預告將於明年2月親自對外宣布。雖未表明去向，但她展現續留台灣決心，「10年、20年，我一直都會在台灣。」

李多慧續約動向現端倪，甜笑預告2月宣布。（記者潘少棠攝）李多慧續約動向現端倪，甜笑預告2月宣布。（記者潘少棠攝）

李多慧本週六也將迎來在台首場大型主持任務，與籃籃搭檔主持台南市政府主辦的「搖滾耶誕演唱會」。她坦言心情既期待又緊張，近期全力投入準備，最大的挑戰是要收斂平時活潑的說話節奏，讓主持更穩定。不過有好友籃籃相伴，讓她安心不少，她也神秘賣關子，透露開場將有「小小表演」，保證觀眾一看就會覺得「很厲害」，吊足大家胃口。

演唱會卡司邀來APINK成員鄭恩地助陣，身為小粉絲的李多慧難掩興奮，笑說自己從高中時期就開始喜歡APINK，不僅追星多年，還曾跳過她們的舞蹈，如今能同台，既期待又害羞，想用韓文直球「告白」。談到耶誕節行程，李多慧透露將返韓陪伴家人，至於跨年是否留在台灣仍未定案，但她表示，心中最大的願望是能帶著爸爸、媽媽一起來台灣跨年。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中