SHINee KEY認了「曾接受非法診療」 醫美療程走調風暴愈演愈烈

SHINee KEY認了「曾接受非法診療」，目前全面暫停演藝活動。（翻攝自IG）SHINee KEY認了「曾接受非法診療」，目前全面暫停演藝活動。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕繼韓國諧星朴娜勑因捲入李姓「打針阿姨」的非法醫療事件而全面暫停演藝活動，今（17日）捲入該風波的知名藝人再添一人，SM娛樂旗下男團SHINee成員Key今日稍早在IG認了曾接受非法醫療服務，以「全黑畫面」向粉絲道歉並發布聲明，他PO文寫道： 

我也同樣被新獲知的資訊（這位打針阿姨到底有沒有執照）弄得困惑不已，未能及時澄清我的立場和未來的計劃，對此，我深感抱歉。

我過去一直以能夠置身事外為傲，但現在我意識到，這種想法反而阻礙了我變得更加睿智，也讓我無法更好地反思周圍的一切。對於曾經信任我、支持我的許多人，我深感愧疚和羞愧。我將盡我所能，認真處理此事。我將再次認真反思自己以及我身邊的人。

再次，真誠地向大家道歉。

SHINee KEY在社群向粉絲道歉。（翻攝自IG）SHINee KEY在社群向粉絲道歉。（翻攝自IG）

SM娛樂也發布聲明，表示Key是透過熟人介紹，才前往李姓女士位於首爾江南區的醫院就診，當時就認定對方是醫師，隨後因工作忙碌無法前往醫院，才選擇在家中接受診療。不過，據韓國媒體查證，這名「點滴阿姨」已經坦承自己並沒有醫療執照。 

所以當Key一獲知此消息，也感到十分震驚，目前已暫停《驚人的星期六》及《我獨自生活》的錄影工作，稱將在家進行自我反省。其實藝人進行醫美行為無可厚非、也很正常，但這位李姓打針阿姨所執行的內容（如打點滴、美容針），聽起來像是醫美療程，但因為她是在沒有執照情形下，在非合法場所去執行這些侵入性醫療行為，就是違法至於接受療程的還有哪些藝人或名人？Key是否也觸犯韓國醫療法，尚待檢調追查與認定。

 

