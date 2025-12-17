自由電子報
娛樂 最新消息

唐治平喪母滿1年近況曝光 好友怒揭不肖人士蹭熱度「說幫忙全假的」

唐治平近日與台北市議員闕枚莎合影，意外曝光近況。（翻攝自臉書）唐治平近日與台北市議員闕枚莎合影，意外曝光近況。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕47歲唐治平喪母滿1年再度被關注，他去年6月痛失母親後一度拒認事實，接連被拍到獨自在台北街頭閒晃、身形暴瘦、精神狀況令人擔憂，甚至被形容「瘦成皮包骨」。然而，唐治平近日不僅被直擊與多名政治人物同框，還重新回歸臉書更新近況，友人兼小編卻爆料「雪中送炭多是空話」，再度掀起外界討論。

唐治平近日巧遇台北市長蔣萬安、立法委員李彥秀以及台北市議員闕枚莎，並留下合影紀念，寫下「今天真開心！」不過，好友兼臉書小編13日卻發文替他抱不平，直指唐治平在母親過世後承受不少委屈，不僅面對生活低潮，還遭部分媒體與酸民負面形容，讓身邊的人相當憤怒。小編透露，這段時間確實聽到不少人高調表示願意幫忙，但實際上「只聞樓梯響」，從未真正出錢出力協助。

小編也舉例，有人對外宣稱要聘請唐治平當泰拳教練、有人說要出錢處理唐母喪事，甚至安排他擔任評審工作，但這些說法「事實上根本沒有發生」，直言只是藉由唐治平的新聞曝光蹭聲量。不過，小編也欣慰表示，唐治平已逐漸走出喪母之痛，希望他能越來越好。

面對網友質疑，「是不是說要幫助他的人都在演戲？」唐治平也親自回應強調，「也不完全是。」對方確實有給予一些幫忙，但並沒有到外界傳言的程度。對於外界關心他的健康狀況，有網友暖心喊話希望他恢復體力、吃胖一點，唐治平則幽默回應，「我有努力吃到飽喔！」也有不少人替他加油，期待他能早日回歸戲劇圈。

