LINE TODAY公布音樂年度榜 「她」一人占兩首超狂

洪佩瑜以《不佔地方》奪冠。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《LINE TODAY聚光賞》繼2024年公布影視年度前十大作品後，今年正式跨足音樂領域，推出「2025 在地歌手單曲年度榜」與「2025 全球單曲年度榜」，由洪佩瑜《不佔地方》、Lady Gaga《Abracadabra》分別奪冠，帶動市場反應，成為今年流行樂壇的指標作品。

剛完成北流演唱會的洪佩瑜，憑著《不佔地方》摘下冠軍，聽到這個好消息，她開心表示：「希望《不佔地方》繼續給很多人勇氣，請堅定、勇敢地呼喊愛！也要謝謝LINE TODAY一直以來的照顧！以後期待用更多作品跟大家見面。」許久未發片的張震嶽，以《浪人的…》獲得第二名。

請繼續往下閱讀...

李竺芯風光進榜兩首歌。（宸熙娛樂提供）

在金曲獎大放異彩的李竺芯與「someshiit」山姆，熱潮持續延燒，李竺芯的《足芳足芳》與《拌拌咧》兩首歌都被許多評審支持鎖定，最終順利雙曲入榜，攻占第三名與第六名，成為今年在地榜最受矚目的新秀；山姆的《那些勸我別抽菸的人都死了》也為嘻哈音樂搶進前十名。

蔡依林新歌掀起熱烈討論。（華納音樂提供）

天后蔡依林的《Pleasure》、田馥甄走出戶外迎向大自然的《一二三》，以及陳嫺靜溫暖自我的內心獨白《Wui229》，延續了華語女聲近年精彩強勢的高水準表現。樂團也占有一席之地，闖蕩國際成績耀眼的落日飛車，以浪漫復古的《Bluebird》進榜，冰球樂團與温嵐跨界對唱的《一個吻的時間》，也開啟更多世代合作可能性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法