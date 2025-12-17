自由電子報
娛樂 最新消息

蘇有朋「燦笑同框范世錡」捲于朦朧爭議 網轟：為利益出賣靈魂

蘇有朋與捲入于朦朧案的范世錡合照。（翻攝自threads）蘇有朋與捲入于朦朧案的范世錡合照。（翻攝自threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年電影金雞獎上月在福建廈門落幕，蘇有朋受邀搭檔鄧超主持，逗趣互動讓外界給予高度評價，不過網路瘋傳他和捲入于朦朧案的范世錡相擁同框照後，讓網友氣到留言狂批，認為他沒保持距離，網友紛紛難過表示，「不是我認識的乖乖虎了」、「為了利益出賣自己的靈魂」、「看到照片就反胃」、「金雞獎是在事件之後，怎麼還能若無其事合照？」等，但也有人質疑蘇有朋是否對相關爭議略知一二。

蘇有朋因合照爆出網路爭議。（資料照）蘇有朋因合照爆出網路爭議。（資料照）

近日社群平台瘋傳蘇有朋與中國男星范世錡熱情相擁、同框合照的畫面，引發大量網友不滿與撻伐。主因在於范世錡近來被捲入已故藝人于朦朧的相關陰謀論事件中，雖警方已在調查後排除他殺可能，但網路上仍流傳未經證實的說法與錄音檔，甚至出現聲紋比對等傳言，引發部分網友高度質疑。

事實上，于朦朧於今年9月墜樓身亡後，警方已對外說明調查結果，排除他殺可能，但網路上的陰謀論仍持續發酵，甚至有粉絲發起連署，呼籲進一步釐清真相。隨著蘇有朋合照風波延燒，相關討論再度升溫，也讓他意外成為輿論焦點之一。

