芬蘭大使林昶佐出手了 大咖夯團解鎖北歐「又痛又爽」

熱狗與血肉果汁機去年同台後喊話「再合作」。（血肉果汁機提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾獲金曲、金音最佳樂團、金音最佳現場肯定的血肉果汁機繼去年成為首團解鎖北流的金屬樂團後，將於月底 （12/27） 在高流舉辦「建宮蓋廟-宇宙預言DLC」 演唱會，嘉賓同樣邀請於北流演唱會現身的「MC HotDog」熱狗，重現「血肉狗汁機」組合，血肉果汁機自信地說：「再次邀請狗哥是因為上次他來當嘉賓的時候，你們還不會唱我們合作的歌，這次我們要聽到孩子們大聲唱出來！」

血肉果汁機在北流搭建三層樓高「血肉宮」舞台。（血肉果汁機提供）

血肉果汁機也於11月底釋出睽違已久的樂團新曲《Hackery》，單曲將人生譬喻為一場電玩遊戲，卻遭遇駭客病毒入侵，導致遊戲無法運行，希望傳達「破壞體制，走出二分法的第三條路。會是靈魂不被控制的路，眼睛無法看到的路」的未來科技寓言，吉他手阿霖表示：「如果洛克人X9的開場音樂長什麼樣子，那就是這個樣子。」

血肉果汁機受林昶佐（中）邀請參與F:F:F音樂節。（文化總會提供）

2025年血肉果汁機海外邀約不斷，除了9月首登韓國三大音樂節之一的「釜山搖滾」，震撼一眾韓國搖滾樂迷外，11月初也解鎖新加坡Bay Beats大型音樂節；11月底則受芬蘭大使林昶佐之邀，從火球祭直闖金屬殿堂大國芬蘭參與F:F:F音樂節。

面對接踵而來的海外行程，血肉表示：「每次到一個國家演出時，我們都想著我們是代表台灣的音樂、文化展現給大家，我們會拿出所有、殺翻現場，然後驕傲地跟所有海外觀眾說：『我們是血肉果汁機，我們玩Metal，我們的音樂來自台灣！』」

血肉果汁機下半年殺翻海外，首度在芬蘭開唱。（文化總會提供）

首次解鎖北歐國家演出，血肉也分享演出時的花絮：「在芬蘭演出時戶外體感-2度。上台前覺得暖氣再怎麼熱也不至於比台灣夏天戶外熱吧？所以就輕敵地覺得可以輕鬆這場。結果室內跟台灣戶外一樣熱、空氣還很乾，蹦蹦跳跳的我們水分很快就乾掉了，好痛苦又好爽啊！」

血肉果汁機受到芬蘭樂迷肯定。（文化總會提供）

他們也分享，演出前就聽當地人說芬蘭人比較ujo（芬蘭語的害羞），要讓芬蘭人享受演出就要看樂團的功力了。正式演出時他們抱持著演出者開心、台下就會開心的信念保持平常心上陣，果然過一陣子就聽到台下傳來「You are awesome!」的歡呼聲，讓血肉男孩們忍不住得意回應「jee, I know. Kiitos.（芬蘭語謝謝）」。經過這次解鎖芬蘭，血肉也許願下次要直接辦北歐多國巡演，挑戰乾冷空氣和北歐人的內向，希望做到讓樂迷們一上台就嗨炸。

