美麗新娘婚禮見到大咖男神爆哭 網友驚呆：老公怎麼辦

周湯豪替新人獻上滿滿祝福。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪推出甜蜜夯曲《TIL THE END》，驚喜現身粉絲的婚禮獻唱，要將滿滿的祝福傳遞出去。見到偶像無預警現身，邊走邊唱帶來帥氣真人版的《TIL THE END》，新娘顧不了妝容直接感動爆哭。

只見滿場賓客捕獲到「野生周湯豪」，全場先是驚呆，接著紛紛驚呼拿起手機猛拍，周湯豪恭喜新人，也祝福現場的每一位，他笑說：「第一次來當婚禮歌手，在人生這麼重要的時刻，對我來說這個任務滿重大的，在後台的時候我自己其實挺緊張的，但那種緊張是有一種很幸福的感覺，很特別的經驗。」

周湯豪替粉絲的婚禮獻唱。（環球音樂提供）

周湯豪表示，「當初寫《TIL THE END》腦海裡就浮現婚禮的畫面，其實就像是今天的場景，所以對我來說這首歌變得更有意義，這也是我當初賦予這首歌的能量，親身經歷這樣的場景，在別人人生這麼重要的時刻，也完成當初寫這首歌的使命。如果你要結婚的話說不定我會出現，我很喜歡祝福別人，這首歌就是我要送給即將結婚的每一位！」



周湯豪獻唱幸福夯曲。（環球音樂提供）

周湯豪透露一走進會場看到新娘哭了，也被整個氛圍影響，雖然不是自己結婚，還是可以感受到人生很重要的那一刻。有趣的是，許多網友見到新娘爆哭的反應，紛紛回應：「老公怎麼辦？」「老公一臉不知道該不該先離開的表情，超好笑」。

