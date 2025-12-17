自由電子報
娛樂 最新消息

八點檔女神璟宣認愛了！離婚10年鬆口新戀情：不婚為前提交往

璟宣談到新戀情，表情喜孜孜。（三立提供）璟宣談到新戀情，表情喜孜孜。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕璟宣今和林秀玲、陳小菁合體宣傳三立八點檔《百味人生》受訪，其中39歲的璟宣離婚10多年，獨自撫養分別17、18歲的兩個兒子，如今孩子都已長大，心境與生活節奏都出現明顯轉變，這回相隔三年再接八點檔，她說先前趁空檔考了器械皮拉提斯證照和調香證照，現在還擔任器械皮拉提斯教練；至於感情，她羞認有對象，並斬釘截鐵稱彼此「以不結婚為前提交往」。

談到感情生活，璟宣指出雙方交往前早已講清楚，有過一段婚姻的彼此不可能再婚，因年紀到了，男友也和小孩見過面，她不會刻意把時間都留給男友，「還行啦，陪小孩、陪家人都顧得到。」

璟宣（左）和兒子像是朋友一樣相處。（翻攝自ig）璟宣（左）和兒子像是朋友一樣相處。（翻攝自ig）

至於是否還會再生小孩？她則笑著搖頭說，自己不會讓這種事有機會發生，「如果我的小孩還在國小，我一定要花很多心思照顧，但我現在好不容易成年了，已經輕鬆了。」她感性表示，現在才真正體會到「放手的感覺真好」，過去週末一定得留給孩子，如今反而換成她跟孩子說：「我要出門囉。」

她笑說過去拍戲比較累，只能透過外送軟體幫孩子準備晚餐；身為單親媽媽，她也習慣在家裝監視器，甚至會開擴音遠端提醒他們「起床囉，要上課了」、「是不是該關燈睡覺了」，但強調自己並不是愛管型的媽媽，孩子交女友、分手或談戀愛都會主動跟她說。

璟宣（左）前凸後翹的好身材，讓陳小菁很羨慕。（三立提供）璟宣（左）前凸後翹的好身材，讓陳小菁很羨慕。（三立提供）

她也分享3年沒拍戲的空檔一直去考證照，先後取得器械皮拉提斯與調香證照，目前還兼任器械皮拉提斯教練。她笑說：「準備證照時身材很好，考到證照後，才是真的放飛自己。」如今自認處在「放飛狀態」，連戲服都因為3年沒拍戲得重新買過，尺寸大了一號，不過她透露製作人也直言不用刻意減肥，「這樣剛好，因為角色是有錢人。」

 

