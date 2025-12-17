自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

巧撞日本天團「嵐」告別蛋巡 風濕醫學會更改會議日期

日本國民天團「嵐」的演唱會甫開賣，周邊飯店隨即秒殺，目前已知影響兩起活動。（圖擷取自@arashi5official社群平台「X」）日本國民天團「嵐」的演唱會甫開賣，周邊飯店隨即秒殺，目前已知影響兩起活動。（圖擷取自@arashi5official社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本國民天團「嵐」將在2026年舉辦日本巡迴演唱會，公布當下該日期地點的周邊飯店均被秒殺，首當其衝的是北海道大學入學考試，現在第二組受影響組織為日本風濕病醫學會，他們為避開2026年4月24至26日的「嵐」演唱會，決定將會議日期往前挪。

「嵐」預計於2026年舉辦《ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI》告別巡迴演唱會，從2026年3月13至15日的北海道札幌巨蛋開始，接著是4月1、2日的東京都東京巨蛋、4月6至8日的愛知縣名古屋巨蛋、4月24至26日的福岡縣福岡PayPay巨蛋、5月15至17日的大阪府大阪大阪京瓷巨蛋，以及最終場5月31日重返東京巨蛋，畫下完美句點，這段期間有要去日本旅遊的民眾需注意訂房與交通。

J-CAST NEWS》報導，風濕病醫學會在15日時於官網公布，原定計畫在2026年4月23至25日舉辦的會議，因為撞期「嵐」的告別巡迴演唱會及「DREAMS COME TRUE」的演唱會，決定改期至22至24日舉行。

風濕病醫學會表示，考慮到撞期兩場大型演唱會，有曾考慮過採取線上與實體同步舉行的會議模式，但發現這需要多花費4800萬日圓（約990萬元新台幣），經過多次討論，最終決定將活動提前舉行，來避開演唱會期間。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中