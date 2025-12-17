巧撞日本天團「嵐」告別蛋巡 風濕醫學會更改會議日期

日本國民天團「嵐」的演唱會甫開賣，周邊飯店隨即秒殺，目前已知影響兩起活動。（圖擷取自@arashi5official社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本國民天團「嵐」將在2026年舉辦日本巡迴演唱會，公布當下該日期地點的周邊飯店均被秒殺，首當其衝的是北海道大學入學考試，現在第二組受影響組織為日本風濕病醫學會，他們為避開2026年4月24至26日的「嵐」演唱會，決定將會議日期往前挪。

「嵐」預計於2026年舉辦《ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI》告別巡迴演唱會，從2026年3月13至15日的北海道札幌巨蛋開始，接著是4月1、2日的東京都東京巨蛋、4月6至8日的愛知縣名古屋巨蛋、4月24至26日的福岡縣福岡PayPay巨蛋、5月15至17日的大阪府大阪大阪京瓷巨蛋，以及最終場5月31日重返東京巨蛋，畫下完美句點，這段期間有要去日本旅遊的民眾需注意訂房與交通。

請繼續往下閱讀...

《J-CAST NEWS》報導，風濕病醫學會在15日時於官網公布，原定計畫在2026年4月23至25日舉辦的會議，因為撞期「嵐」的告別巡迴演唱會及「DREAMS COME TRUE」的演唱會，決定改期至22至24日舉行。

風濕病醫學會表示，考慮到撞期兩場大型演唱會，有曾考慮過採取線上與實體同步舉行的會議模式，但發現這需要多花費4800萬日圓（約990萬元新台幣），經過多次討論，最終決定將活動提前舉行，來避開演唱會期間。

いつも応援していただきありがとうございます。



長らくお待たせいたしましたが、嵐のコンサートツアーの詳細を発表できることになりました✨



ツアータイトルは、

ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」となります。… pic.twitter.com/R1ooxGNgrh — ARASHI （@arashi5official） November 22, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法