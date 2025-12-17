自由電子報
娛樂 最新消息

女兒「饅頭媽」懷四胎 47歲陳小菁「當9個孫子阿嬤」反應曝光

陳小菁（左起）今和林秀玲、璟宣一起宣傳《百味人生》。（三立提供）陳小菁（左起）今和林秀玲、璟宣一起宣傳《百味人生》。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳小菁今和林秀玲、璟宣一起出席《百味人生》記者會，已經當媽的三人聊起家有青春期孩子的「媽媽經」，但陳小菁更特別，47歲的她2011年嫁給大12歲彰化大老闆林佐岳，而林佐岳和前妻有3個女兒，其中一名是網紅「饅頭媽」，饅頭媽日前宣布懷上第4胎，因此陳小菁目前已經是9個孫子的阿嬤。

林秀玲聽到陳小菁已經當阿嬤，相當傻眼，轉頭看著她驚訝喊，「怎麼跑這麼快！」陳小菁幽默稱：「因為我搭三輪車，跑得快！」之後羞稱：「我是現成的（阿嬤）啦！」她提到過年包紅包，光是給晚輩的就超過50萬，好在老公金源都在她手上；至於當阿嬤，她笑嘻嘻說自己可不承認是阿嬤，「孫子要叫我『大美女』。」

陳小菁現在是九個孫子的阿嬤。（三立提供）陳小菁現在是九個孫子的阿嬤。（三立提供）

她也分享家中過年很遵循傳統，除了一定要拜拜，也會準備一大桌的菜餚，像是她拿手菜是自己滷的豬腳，但因為家中人口多，必須席開三桌才能坐得下，但她強調家中女權威猛，「女生先入席，男生才可以進去！」

她認為女兒們多生孩子是「增產報國」，只要別找她帶孫就好，「我不喜歡帶孩子，喜歡出來演戲，不能交給我，我愛好自由！」而先前繼女「饅頭媽」捲入小三風波，陳小菁說：「感情讓孩子去決定，在相處也是他們，也只能提醒，但她大致規矩都懂，不用煩惱。」

