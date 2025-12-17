（影）被拱和范姜彥豐在一起 江宏傑笑回3字揭感情狀況

〔記者林欣穎／台北報導〕江宏傑今（17）日與温昇豪出席《客家廚房》第二季記者會，聊到同門的李玉璽結婚，他大方送恭喜，至於自己的感情狀況，他則笑回仍是單身中，日前他還被網友拱和范姜彥豐在一起，今聊到他也大笑曝心聲。

江宏傑今（17）日與温昇豪出席《客家廚房》第二季記者會。（記者胡舜翔攝）

江宏傑今出席《客家廚房》第二季記者會。（記者胡舜翔攝）

江宏傑說得知李玉璽婚訊後就有傳訊息恭喜對方，也說自己不意外，認為遇到對的人就是會順其自然地走入婚姻，非常祝福對方，也說婚姻相處就是只要好好愛著對方就好。

江宏傑今出席《客家廚房》第二季記者會。（記者胡舜翔攝）

江宏傑離婚四年多，專注於陪伴家人與事業的他感情仍處於空窗期，過去還曾被網友拱他和范姜彥豐在一起，「我看到（貼文）當下就真的跟我留言的那樣，只有覺得：『謝你囉』，謝謝大家這麼努力，網友很好玩，得到蠻多快樂的。」也說自己平常沒事的時候都會上網「海巡」看網友留言。

他過去也是《全明星運動會》成員之一，也說自己有關注到粿王相關新聞，不過與粿粿、王子都沒什麼聯絡，「我覺得每個家庭都有自己要學習的，不方便打擾。」

