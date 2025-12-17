自由電子報
娛樂 最新消息

（影）「這是我心裡的桃園」！葉舒華回家帶路美到太犯規

舒華在橫山書法藝術館，詮釋桃園新舊融合的藝術美學。（桃園市政府觀光旅遊局提供）舒華在橫山書法藝術館，詮釋桃園新舊融合的藝術美學。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕桃園市政府今（17）正式公開由K-POP天團i-dle成員、桃園女兒葉舒華擔任觀光大使，同步曝光宣傳影片，用一句「這是我心裡的桃園」當開場，直接把家鄉拍成一部有溫度、有情緒的城市電影。

影片主打「桃園感性」，舒華像是在帶朋友回家，慢慢走過大溪老街的老宅茶香、在福仁宮感受信仰溫度，站上小烏來天空步道與繩橋，迎著瀑布與溪水的涼意深呼吸。

舒華前往福仁宮拍美照。（桃園市政府觀光旅遊局提供）舒華前往福仁宮拍美照。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

鏡頭也一路延伸到橫山書法藝術館的靜謐、拉拉山雲霧繚繞的巨木森林，最後收在中壢夜市的熱鬧人情味，完整勾勒出桃園「內斂又有活力」的城市性格。

身為桃園女兒，舒華坦言因長期在海外工作，連大溪老街都很少真正逛過，這次拍攝反而像重新認識家鄉，尤其在老宅品嚐桃園好茶時，直接露出滿足表情狂讚：「真的好香，清香回甘，來桃園一定要喝！」

為了讓粉絲「不只看影片」，桃園市府同步祭出多項限定活動，包括「舒華限量2026桌曆」集結桃園景點＋舒華隱藏版美照，桃捷限定一日票送舒華卡套等，活動只到2026年1月1日，民眾可上桃園觀光導覽網優惠情報專區查詢。

點圖放大body

