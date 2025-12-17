自由電子報
娛樂 最新消息

醫學院學霸轉當經紀人 壞特力推「女子樂團」年底亮相

壞特將舉辦演唱會。（遠雄創藝提供）壞特將舉辦演唱會。（遠雄創藝提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕壞特將於 12 月 28 日登上 Zepp New Taipei，舉辦專場「Whyte 2025 Live Concert Boundary」，以第三張全新專輯《界線 Boundary》為概念，呈現她近年在創作與人生狀態上的重要轉折。她預告將以不同形式呈現舞台--將組建「女子樂團」，並首度於此次專場亮相。

《界線 Boundary》記錄壞特從「怕被討厭」到「敢於說不」的心路歷程，整張專輯由她親自主導企劃，並邀集 11 組海外音樂人共同完成。所有合作對象皆由她主動聯繫、溝通、一步步建立信任，甚至親自擬定合約，笑說自己幾乎「經紀人」、「歌手」身份包辦。

回顧從醫學院學生轉身成為金曲新人、正式踏入音樂產業的歷程，一路走來，壞特始終不願只扮演「站在台上唱歌的人」。她親自參與企劃方向、跨海合作溝通、創作討論與整體統籌，逐步摸索自己的工作節奏與原則。今年的她不僅當起自己的經紀人、親自洽談各項工作，也擔任金音創作獎評審，在不同位置中不斷練習清楚表達自己的想法。

壞特將舉辦演唱會。（遠雄創藝提供）壞特將舉辦演唱會。（遠雄創藝提供）

「Whyte 2025 Live Concert Boundary」的歌單將以新專輯內容為主，並精選前兩張專輯的代表作品，演出形式突破以往。壞特分享：「這幾年接觸滿多身心靈，所以會加入唱誦的成份，專注於平靜頻率的編曲，也會有多一點點搖滾風味，再來是大家熟悉的 Chill Hop、Neo Soul。」希望讓演出成為一個能夠安心聆聽、慢慢沉澱的空間。

演唱會也將邀請合作過的音樂製作人與欣賞的樂手一同登台，壞特透露：「嘉賓會有三到四個。」更預告將組建「女子樂團」登場，想讓大家看見舞台上有更多女性樂手的可能。她希望帶著最好的狀態站上舞台，讓來到現場的人能夠獲得平靜的能量。她坦言自己常在看完表演後感到耗能，因此也不斷思考，如何讓演出不建立在緊繃之上：「我希望能做出一個，從我心裡面唱出來、真誠表達、能夠傳遞能量的演出，前提是我不能太累、太耗能，這也是我一直在練習的事。」詳細購票資訊請至：https://tixcraft.com/activity/detail/25_whyte

body

