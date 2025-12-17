2025「十大熱門戲劇」揭曉！《許我耀眼》奪冠、3台劇強勢入榜

〔記者蕭方綺／台北報導〕Yahoo今（17日）揭曉2025年度「十大熱門戲劇」排行榜，盤點今年娛樂圈焦點與熱門影視話題，其中台劇、韓劇和中國劇三足鼎立，《許我耀眼》奪冠、《折腰》緊追其後；韓劇《苦盡柑來遇見你》、《魷魚遊戲3》與台劇《我們六個》等也進榜。

趙露思主演的《許我耀眼》收視叫好叫座。（翻攝自微博）

中國劇《許我耀眼》以 權力、金錢、社會階層、身份焦慮等現代社會的戀愛與婚姻關係，引起觀眾熱議，強勢登頂；古裝劇《折腰》上演先婚後愛的愛情喜劇魅力，位居第二。另一部《難哄》則以浪漫青春戀曲，名列第四；古裝戲《藏海傳》憑藉頂流男神肖戰的復仇大戲，位居第九。

韓劇版圖由IU與朴寶劍主演的時代劇《苦盡柑來遇見你》領頭，名列第三；穿越劇《暴君的廚師》上演韓國料理，如同韓劇古裝版《黑白大廚》，名列第五。全球矚目的現象級續作《魷魚遊戲3》持續試煉的人性三溫暖，位居第六。

黃薇渟（右2）在《我們六個》看著馬志翔照片痛哭。（大愛提供）

台劇則由根據真實社會事件「李月桂案」所翻拍的大愛劇《我們六個》、Netflix原創影集《回魂計》雙雙入榜，分列第七及第八；而探討婚姻關係的《童話故事下集》，則成為已婚婦女必追、未婚女性先追起來當預防針的愛情清醒喜劇，位居第十。

2025年度「十大熱門戲劇」排行榜。（Yahoo提供）

