白冰冰週六收視贏胡瓜 率班底苗栗一日遊「泡澡照」曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰最近喜事連連，她主持的民視《超級冰冰Show》上週再度蟬聯全台收視冠軍，她也趁著空檔帶著《冰冰Show》班底台一線阿玟、東諺、陳思瑋、蔡亞露、胡子萱到苗栗一日遊，放鬆一下心情，繼續迎接每一集的挑戰。

白冰冰帶著子弟兵和演員蔡聖偉及曾玉葉、林龍誠夫婦等一班好友遊苗栗，並在自己的YouTube頻道《誠懇逗陣》與大家分享一日遊的行程，第一站是苗栗一日遊必去的景點，目前正在試營運的明德水庫水陸空遊憩區，白冰冰一行人首先搭遊湖船開啟山水之旅，這也是電影《魯冰花》的取景地，登上海棠島後，喝著擂茶，欣賞客家擂茶舞蹈，別有一番風味。白冰冰此趟玩了水上自行車，還跟大夥連成一線比愛心拍照，白冰冰上岸後直呼：「好好玩！」她也提醒大家，想去玩記得上官網訂票。

白冰冰（後排中）與蔡亞露（後排左起）、胡子萱、蔡聖偉（前排左起）、台一線阿玟、陳思緯在竹南啤酒廠的18天生啤酒裝置藝術前合照。（長興影視提供）

第二站來到入園免門票的竹南啤酒廠，是台灣最大的啤酒廠，將工廠公園化，不但有啤酒發酵的彩繪裝置藝術，還有老煙囪改造而成的18天生啤酒裝置藝術，並可以參觀啤酒文物館，還能逛商品展售區，白冰冰邊逛邊買，滿載而歸。

胡子萱（左起）、白冰冰、蔡亞露在巧克力雲莊品嚐甜點。（長興影視提供）

第三站來到位於苗栗大湖的巧克力雲莊，白冰冰、蔡亞露、胡子萱整個少女心大噴發，品嚐著巧克力和草莓製成的甜點，還去參觀了無毒草莓園、有機水蜜桃園和住宿環境，開心到蔡亞露在莊園熱舞、胡子萱秀跆拳道，3人還在鎮園之寶象腿樹前搞笑拍照，並決定下次要來規畫2天1夜的行程。

3個大男生台一線阿玟、陳思瑋、蔡聖偉則進行三義舊山線鐵道自行車之旅，舊山線是1908年建造完成，沿途會經過勝興車站、有著百年鐵道故事燈光投影的2號時光隧道、33公尺高的魚藤坪鐵橋，從高空看龍騰斷橋古蹟遺址、南斷橋秘境，十分愜意。

蔡亞露（右）、胡子萱在享沐時光泡湯消除疲勞。（長興影視提供）

玩了一天，白冰冰也帶大家到享沐時光莊園度假酒店，泡湯消除疲勞，不過她笑說：「這裡的房間有電動麻將桌，我上次來的時候，一晚沒睡，也沒去泡湯，大家都到我的房間打牌。」這次她帶著蔡亞露、胡子萱享受個人湯屋裡的碳酸溫泉，好好放鬆。

