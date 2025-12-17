自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰週六收視贏胡瓜 率班底苗栗一日遊「泡澡照」曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰最近喜事連連，她主持的民視《超級冰冰Show》上週再度蟬聯全台收視冠軍，她也趁著空檔帶著《冰冰Show》班底台一線阿玟、東諺、陳思瑋、蔡亞露、胡子萱到苗栗一日遊，放鬆一下心情，繼續迎接每一集的挑戰。

白冰冰帶著子弟兵和演員蔡聖偉及曾玉葉、林龍誠夫婦等一班好友遊苗栗，並在自己的YouTube頻道《誠懇逗陣》與大家分享一日遊的行程，第一站是苗栗一日遊必去的景點，目前正在試營運的明德水庫水陸空遊憩區，白冰冰一行人首先搭遊湖船開啟山水之旅，這也是電影《魯冰花》的取景地，登上海棠島後，喝著擂茶，欣賞客家擂茶舞蹈，別有一番風味。白冰冰此趟玩了水上自行車，還跟大夥連成一線比愛心拍照，白冰冰上岸後直呼：「好好玩！」她也提醒大家，想去玩記得上官網訂票。

白冰冰（後排中）與蔡亞露（後排左起）、胡子萱、蔡聖偉（前排左起）、台一線阿玟、陳思緯在竹南啤酒廠的18天生啤酒裝置藝術前合照。（長興影視提供）白冰冰（後排中）與蔡亞露（後排左起）、胡子萱、蔡聖偉（前排左起）、台一線阿玟、陳思緯在竹南啤酒廠的18天生啤酒裝置藝術前合照。（長興影視提供）

第二站來到入園免門票的竹南啤酒廠，是台灣最大的啤酒廠，將工廠公園化，不但有啤酒發酵的彩繪裝置藝術，還有老煙囪改造而成的18天生啤酒裝置藝術，並可以參觀啤酒文物館，還能逛商品展售區，白冰冰邊逛邊買，滿載而歸。

胡子萱（左起）、白冰冰、蔡亞露在巧克力雲莊品嚐甜點。（長興影視提供）胡子萱（左起）、白冰冰、蔡亞露在巧克力雲莊品嚐甜點。（長興影視提供）

第三站來到位於苗栗大湖的巧克力雲莊，白冰冰、蔡亞露、胡子萱整個少女心大噴發，品嚐著巧克力和草莓製成的甜點，還去參觀了無毒草莓園、有機水蜜桃園和住宿環境，開心到蔡亞露在莊園熱舞、胡子萱秀跆拳道，3人還在鎮園之寶象腿樹前搞笑拍照，並決定下次要來規畫2天1夜的行程。

3個大男生台一線阿玟、陳思瑋、蔡聖偉則進行三義舊山線鐵道自行車之旅，舊山線是1908年建造完成，沿途會經過勝興車站、有著百年鐵道故事燈光投影的2號時光隧道、33公尺高的魚藤坪鐵橋，從高空看龍騰斷橋古蹟遺址、南斷橋秘境，十分愜意。

蔡亞露（右）、胡子萱在享沐時光泡湯消除疲勞。（長興影視提供）蔡亞露（右）、胡子萱在享沐時光泡湯消除疲勞。（長興影視提供）

玩了一天，白冰冰也帶大家到享沐時光莊園度假酒店，泡湯消除疲勞，不過她笑說：「這裡的房間有電動麻將桌，我上次來的時候，一晚沒睡，也沒去泡湯，大家都到我的房間打牌。」這次她帶著蔡亞露、胡子萱享受個人湯屋裡的碳酸溫泉，好好放鬆。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中