娛樂 最新消息

女星自爆當藝人像「廢人」 陳潔儀曝心聲：成名太快與社會隔離

〔記者林欣穎／台北報導〕公視人文紀實節目《列車人生》第二集將於明（18）日播出，邀請新加坡歌手陳潔儀首次挑戰人文旅遊節目主持人，搭乘橫跨1,360公里、耗時32小時的土耳其「東方快車」，從首都安卡拉駛向東北邊境城市卡爾斯，展開一場深度自我對話的療癒之旅。

新加坡歌手陳潔儀前往土耳其登上「東方快車」。（公共電視、新傳媒提供）新加坡歌手陳潔儀前往土耳其登上「東方快車」。（公共電視、新傳媒提供）

擁有32年演藝生涯的陳潔儀，在節目中罕見袒露心聲：「近年我才真的學會獨處，我20多歲書都沒念完就當職業歌手，很快成名。公司給我很多資源，但也讓我快速與社會隔離。直到過了30歲，我開始覺得自己很多方面都不足，好像除了唱歌什麼都不會。講難聽點，當藝人讓我變成一個『廢人』。」她坦言後來暫別歌壇回去念書、吸取社會經驗，才突然覺得自己比較全面，也找到之前沒有的信心。

旅程中，陳潔儀前往邊境城市卡爾斯的小村子觀賞吟遊詩人阿克詹的演出，同樣從事表演工作的她有感而發：「整段演出都是土耳其文，但我完全沒有抽離感，他的每個語氣、眼神都抓住我，像個治癒別人心靈的藝術家。」

當阿克詹分享藝名源自已離世母親的故事時，陳潔儀當場感動落淚：「我媽媽現在年紀很大，身體也不好，我們已在做心理準備。她非常了解我，我好的地方全都歸功於媽媽的教誨。」令人感傷的是，節目拍攝結束三個月後，陳潔儀的母親離世，這段談話成了珍貴的永恆追憶。

「東方快車」因冬季壯麗雪景爆紅成打卡聖地，票價高達美金1,100元仍一票難求，許多旅客選在列車上慶祝人生重要節日。陳潔儀沿途被開派對的乘客熱情邀請，隨著土耳其音樂起舞尖叫：「大家在此種氛圍裡，可以在極短時間內很愛對方。這些人應該永遠不會再碰到，但在這個緣分點擦出的火花，才是旅途最好的回憶。」

她最後也透露：「這次去的是土耳其東北部，非常偏僻，不是大家熟悉的伊斯坦堡或熱氣球景點，連很多土耳其人都沒去過，看到的是很不一樣的土耳其，每天過得像48小時！很辛苦，但這次真的看出我的體力不錯。」

點圖放大header
點圖放大body

