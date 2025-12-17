唐綺陽收6位數生日大禮！戴黃金首飾甜喊「人生必備」

唐綺陽配戴品牌首飾，展現百搭質感魅力。（大慕影藝提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕占星專家唐綺陽近期主持節目與直播工作滿檔，意外收到六位數的生日厚禮，禮物是知名珠寶品牌的項鍊與戒指，象徵祝福也見證人生的重要時刻。

唐綺陽又驚又喜戴上後，感動表示很喜歡品牌的設計，她認為這份禮物不只具有份量，更陪伴她踏入人生下一階段，也鼓勵每個人，不論生日、升遷或邁向人生里程碑，都值得為自己挑選一件具有象徵性的金飾，「絕對是人生重要時刻必須擁有的理想禮物」。

近年金飾已成新世代女性的收藏新寵，也常被選作重要時刻的紀念品。過往唐綺陽較少以金飾搭配服裝，不過這次收到象牙白戒指，讓她一試成主顧。無論搭配深色或亮色造型，都能起到畫龍點睛效果。她直呼，這份生日禮物來得正是時候，「感覺接下來一年都能金光閃閃，自信加倍！」

如同星象快速變換，穿搭首飾也會呼應心境而有所不同。唐綺陽認為：「黃金的溫潤光澤不只有美感，更帶來沉穩的安定能量。」她鼓勵大家不妨為自己挑一份禮物，「每個人都值得擁有屬於自己的理想禮物。一件能陪伴許久的金飾，不只是裝飾，更是一種對自己的肯定。」

