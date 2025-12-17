自由電子報
娛樂 最新消息

等了7年！宮野真守宣布「台北開度假村」連唱兩天

宮野真守將於明年2月在Legacy TERA連唱兩場。（翻攝自官方X）宮野真守將於明年2月在Legacy TERA連唱兩場。（翻攝自官方X）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣粉絲等了7年，終於來了！日本超人氣聲優、演員兼歌手、被封為「聲優王子」的宮野真守，今（17）宣布將於 2026年2月7、8日登上Legacy TERA，一口氣連唱兩天，直接把最新亞洲巡演《VACATIONING!》搬來台北，陪粉絲一起「度假」。

這次巡演《VACATIONING!》主打「度假飯店」概念，整場演出從舞台設計、影像到流程編排，全都圍繞著「入住度假村」的沉浸式體驗展開。觀眾彷彿不是來看演唱會，而是被邀請進入宮野真守親手打造的假期世界。

宮野真守的音樂風格橫跨熱血、抒情、歡樂與戲劇張力，完整展現他身為聲優、演員與歌手三位一體的魅力，被視為他第8張原創專輯《FACE》推出後的重要代表作。

宮野真守明年2月台北公演海報。（雅慕斯娛樂提供）宮野真守明年2月台北公演海報。（雅慕斯娛樂提供）

《VACATIONING!》日前在橫濱完成日本最終場，完整世界觀與流暢節奏獲得粉絲高度好評，宮野真守更在台上深情告白：「希望能一直和大家待在這個空間裡。」

此次門票將採全席實名抽選制，於遠大售票系統販售，詳細售票與抽選資訊請關注雅慕斯娛樂官方社群。

