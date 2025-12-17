吳宗憲錄影火力全開「搶女兒主持棒」 吳姍儒哀喊：別給他麥克風

吳宗憲擔任評審，一登場就嗨翻全場。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕浩子與「Sandy」吳姍儒主持，由許效舜搭配黃豪平擔任評審錄製《Talk Talk秀台語》第二季，本週五（19）日總決賽邀請到吳宗憲擔任飛行評審，一登場就人來瘋的他化身主持人，滔滔不絕讓Sandy氣得質問：「你到底要講多久？」

《Talk Talk秀台語》最後一集邀請壓軸嘉賓吳宗憲登場，不僅炒熱氣氛，也為節目增添重量級亮點。一開場Sandy就笑說：「今天沒看電視，會是你這輩子最大的損失！」吳宗憲一上場簡直像「撿到槍」，火力全開、話匣子停不下來，完全展現「人來瘋」本色，把自己當主持人狂接話，錄影現場笑聲不斷，他還開玩笑說第三季要來「取代Sandy」，Sandy當場苦笑回：「不要這樣喔！」節目中憲哥更不忘對黃豪平送上祝福，支持多元成家，祝他早日找到男朋友，笑翻全場！Sandy 最後補充：「不要給他麥克風，大家會無法下班喔」。

請繼續往下閱讀...

吳姍儒（左起）、許效舜、吳宗憲、黃豪平、浩子為本週五《Talk Talk秀台語2》帶來笑聲不斷、超級精彩的表演節目。（公視台語台提供）

呂文婉日前開心分享23歲學霸女兒Mareen通過律師高考，正式成為律師的喜訊，讓在民國99年離婚、恢復單身15年的她動念想找一個伴侶，她提出她的四大優點，包括「有厝、有錢、有囡、停經」，大方徵友。

身為兩季主持人，台語不輪轉（袂輾轉）的Sandy跟著參賽者、評審們精進台語，面對緊張的賽制她則說：「觀眾都在等這刻，看誰是最後總冠軍！選手們都太強了，能走到最後一步，過程真的挺曲折離奇」。浩子認為，《Talk Talk秀台語》身為台灣第一檔使用台語脫口秀的節目，一定要繼續播出才行，「我們要讓大家聽到台語的美好，用台語說出來的好笑段子，甚至之後還能有很多的延伸，可以的話我要繼續主持300季！」。

隨著第二季落幕，製作人黃淑宜開心宣布第三季賽制正式啟動，歡迎各行各業對台語有興趣者踴躍報名，「沒想到節目能獲得這麼多關注與鼓勵！我們會繼續加油，也請大家留意官網第三季報名資訊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法