柯佳嬿《不曾見過太陽》揭露「多重人格」神演技 48小時衝Netflix台灣第一

柯佳嬿在《如果我不曾見過太陽》有切換自如的演技。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾敬驊、柯佳嬿、李沐等人主演的Netflix影集《如果我不曾見過太陽》二部曲11日上線不到48小時，直衝Netflix排行榜第一，並連續4天穩坐冠軍寶座。繼《想見你》詮釋一人分飾多角後，本次挑戰「多重人格」的柯佳嬿，切換自如的演技也讓網友盛讚：「由柯仙女來飾演曉彤的不同人格簡直太適合了，根本是醫美級演技」、「哇！柯佳嬿加上這麼好的劇本，簡直就是量身定制的金鐘獎最佳女演員入場券」。

柯佳嬿表示看到有些留言討論性暴力帶來的永久創傷、原生家庭與父母親帶給孩子的深遠影響。「我覺得一部戲能傳達些什麼，讓人去思考、去關注，是非常有意義的事情，很榮幸能成為太陽的一份子。」

曾敬驊（左）、柯佳嬿在《如果我不曾見過太陽》對手戲讓人傷心。（Netflix提供）

如果只能選一場最觸動她內心的戲，她說應該是在醫院對曾敬驊說「為什麼你們每個人都可以往前走，只有我一個人要永遠留在那一天」，這讓她當下感觸很深，看劇本時覺得這幾句台詞很悲傷，實際講出來更悲傷。「對江曉彤來說她的時間停止了，在老家的那個房間裡，她永遠被困在事情發生的那一天走不出去。我在家看播出，看到10:27pm曉彤從老家床上坐起來的時候爆哭，明明都已經看過劇本了，還是覺得好難過。」

而在二部曲中曾敬驊飾演的李壬曜逐步被逼向絕境，原以為能和「夏天晴」（柯佳嬿 飾）重新開始，卻在不速之客闖入後再次揭開過去的傷疤，一心只想保護江曉彤（李沐 飾）的李壬曜意識到自己的存在，對她來說其實也是一種傷害。網友紛紛大讚「編劇太狠了，好心疼李壬曜」。

曾敬驊（左）、柯佳嬿在《如果我不曾見過太陽》有許多對手戲。（Netflix提供）

對於收穫諸多好評，曾敬驊表示：「謝謝觀眾的喜愛，每一個情感都是獨特的學習，很開心可以透過角色與大家一起成長。這齣戲拍攝時間將近半年，從壬曜身上找到許多能量，印象中最深刻是與曉彤在天台上互相約定的戲，一個承諾背後需要很多等待與信念，不論當下兩人的遭遇是多麼艱難，彼此都願意等待，那份情感讓我相信這兩個角色是相愛的。」

