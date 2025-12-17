自由電子報
娛樂 最新消息

被酸「40歲還在呼呼」! 安心亞三棲成績單一攤開讓網友閉嘴

安心亞曾演出《牛車來去》入圍金鐘視后。（公視、禾豐製作提供）安心亞曾演出《牛車來去》入圍金鐘視后。（公視、禾豐製作提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲的安心亞日前登上新北歡樂耶誕城舞台，以一襲紅色薄紗造型亮相，連續演唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉等經典歌曲，氣氛熱烈，卻也意外引來部分網友質疑，認為她「年過40還在呼呼」，相關言論隨即在網路上掀起討論。

事實上，〈呼呼〉是安心亞於2013年推出的作品，收錄在專輯《單身極品》中，當年她年僅28歲，憑著甜美形象與洗腦旋律吸引大批粉絲。多年後再度唱起這首歌，卻被部分網友解讀為「風格停滯」，甚至質疑她是否未隨年齡成長而轉型。

不過，回顧安心亞近年的發展軌跡，這樣的批評顯得站不住腳。她最早以《全民最大黨》舉牌女郎受到關注，之後逐步轉戰戲劇領域，演技持續進化。她曾以《阮氏碧花與她的兩個男人》入圍金鐘獎迷你劇集視后，後來在《牛車來去》中飾演造型樸實、性格鮮明的「阿春」，再次叩關金鐘視后，成功擺脫早期形象框架。

近期播出的戲劇《整形過後》中，安心亞飾演整形外科醫師的得力助手，面對母親想進行性別重置手術的情感衝突，層次分明的詮釋也獲得不少觀眾肯定。電影方面，她在《陽光女子合唱團》中挑戰女囚角色，展現不同以往的戲路，讓外界看見更多可能性。

此外，安心亞與阿Ken、納豆共同主持的《同學來了》同樣交出亮眼成績，節目入圍金鐘獎，證明她在主持領域也站穩一席之地。從音樂、戲劇到綜藝，橫跨影視歌三棲的表現，早已不是一句「還在唱呼呼」就能輕易抹煞。

點圖放大body

